NRW-Tierheim nimmt sechs Fundtiere auf – dann wird es dramatisch

Zum Glück vieler Tiere gibt es in NRW zahlreiche Tierheime. Gerade für ausgesetzte und verlassene Lebewesen sind die Einrichtungen die einzige Hoffnung auf ein Leben abseits der Straße.

So landen in den Tierheimen in NRW oft besonders harte Schicksale – wie auch im Tierheim Düsseldorf. Nachdem vor einigen Tagen sechs Tiere unter einer Brücke in einem Karton gefunden wurden, kommen jetzt immer mehr dramatische Details ans Licht.

NRW-Tierheim deckt Inzucht auf

Auf Facebook berichten die Mitarbeiter des Tierheims in NRW von dem traurigen Fund unter der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf-Niederkassel. Dort lagen am Freitag (11. April) zwei Kartons, in denen sich insgesamt sechs Kaninchen befanden. „Ungewollter Nachwuchs, den keiner adoptieren wollte?“, fragt das Tierheim in dem Beitrag. Bei den Tieren handelt es sich um vier Weibchen und zwei Männchen – „alle unkastriert“.

Entsprechend bekam eines der Weibchen schon nach kurzer Zeit im Tierheim vier Babys, brachte die Jungtiere in der Nacht von Sonntag auf Montag zur Welt. Und die Tierpfleger aus Düsseldorf rechnen mit weiteren Baby-News: „Uns erwarten also noch mehr Kaninchen durch diese Nachlässigkeit des Besitzers. Mutmaßlich Inzucht.“

NRW-Tierheim frustriert: „Es kann doch nicht so schwer sein“

Der Fall ärgert die Mitarbeiter des Tierheims besonders, weil er aktuell keine Ausnahme zu sein scheint. „Uns erreichen in jüngster Vergangenheit fast täglich Hilferufe von Kaninchenbesitzern, die mit ungewolltem Kaninchennachwuchs zu kämpfen haben und diesen schnell loswerden möchten. Wir versuchen bestmöglich jedem zu helfen, aber Leute…. es kann doch nicht so schwer sein“, lauten die deutlichen Worte.

Zum Schluss folgt noch ein dringender Appell: „Denkt an die Tiere!“ Viele Tierfreunde werden dem Ganzen sicher zustimmen – das NRW-Tierheim hat allerdings die Kommentare unter dem Facebook-Beitrag deaktiviert.