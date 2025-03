Tierheim in NRW nimmt Kater auf – beim Blick auf seinen Körper wird den Pflegern ganz anders

Das Tierheim Düsseldorf (NRW) wird tagtäglich mit traurigen Tierschicksalen konfrontiert. Die Pfleger sind dabei stets bemüht den Vierbeinern ein möglichst schönes vorübergehendes Zuhause zu schenken. So auch im Fall dieses Katers.

Beim Anblick dieses Katers wird den Pflegern im Tierheim Düsseldorf (NRW) ganz anders. Das Tier wurde auf der Straße gefunden und zu ihnen gebracht – und das in einem schlechten Zustand. Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 28.800 Follower) teilte das Tierheim die traurige Geschichte des Fund-Katers.

Tierheim in NRW hat Wunden am ganzen Körper

„Dieser etwa zweieinhalb Jahre alte Perser Kater wurde am 11. März auf der Kurt-Tucholsky-Straße gefunden und zu uns gebracht. Er ist stark verfilzt, hat teilweise dadurch schon entzündete Wunden am Körper, und hat zusätzlich nicht nur den halben Wald mitgeschleppt, sondern auch noch ein paar prachtvolle Zecken und Flöhe durchgefüttert“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

„Unser Praxis-Team hat ihn erstmal von den schlimmsten Filzplatten befreit, um eine professionelle Grundreinigung wird Tucholsky sich aber in den nächsten Tagen nicht drücken können“, schreibt das Tierheim Düsseldorf weiterhin.

Zahlreiche Tierfreunde leiden mit dem Kater mit

In den Kommentaren unter dem Beitrag nehmen zahlreiche Tierfreunde Anteil an dem Schicksal des Katers. „Hoffentlich bekommt er neue Halter, die ihn vernünftig pflegen. Auf keinen Fall zurückgeben, sollte jemand einen Anspruch auf den Kater melden“, meint eine Frau. „Wie kann man (s)ein Tier nur so vernachlässigen“, äußert eine andere Person.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Kater schon bald ein neues Zuhause findet – und in liebevolle Hände kommt, die ihn gesund pflegen.