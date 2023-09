Gelsenkirchen: Junge (6) schreibt Brief an die Polizei – er hat ein ernstes Anliegen

„Ich bin sechs Jahre alt und ich will gerne ein Polizist sein.“ So beginnt der Brief, den ein kleiner Junge an die Polizei in Gelsenkirchen schreibt. Die Beamten sind gerührt, doch hinter der Nachricht steckt ein ernstes Anliegen.

Der kleine Junge, der sich mit gerade mal sechs Jahren an die Polizei wendet, wohnt in einer Siedlung in Gelsenkirchen. „Ich will hier in meiner Siedlung aufpassen,“ schreibt er gleich zu Beginn. Doch damit meint er nicht etwa die Verbrecherjagd. Ihm brennt ein anderer Grund auf der Seele.

Gelsenkirchen: Darauf macht der Junge aufmerksam

Er möchte aufpassen, dass die Autofahrer die Straßen seiner Siedlung in einer angemessenen Geschwindigkeit befahren. Keine Raserei mehr. Außerdem ist ihm wichtig, dass die Kinder in seiner Umgebung sicher sind. „Ich würde gerne auch dabei helfen, darauf aufzupassen, dass keines der Kinder sich hier wehtut,“ schreibt er weiter. Zwei ernste Anliegen, die nicht ignoriert werden sollten.

Für alle, die sich nun fragen: „Wie schafft es ein Sechsjähriger, einen so formellen und ernsten Brief an die Polizei Gelsenkirchen zu schreiben?“ Ganz einfach! Er hatte tatkräftige Unterstützung von seinem Vater. „PS: Mein Papa hat mir beim Schreiben geholfen. Ich komme erst morgen in die erste Klasse. Deshalb kann ich noch nicht schreiben und lesen,“ heißt es in dem Brief.

Die Polizei Gelsenkirchen reagiert auf den Brief

Die Polizei teilt in den sozialen Netzwerken nicht nur das Anliegen des Jungen, sondern auch die Antwort, die sein Vater ihm im Namen der Polizei Gelsenkirchen nun vorlesen kann. Die Beamten verweisen auf eine persönliche Nachricht, die sie dem Sechsjährigen bereits haben zukommen lassen, und versprechen, sich in der Siedlung umzusehen. „Uns freut besonders, dass du schon in deinem Alter ein Gefühl für gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt gegenüber den Mitmenschen hast,“ schreibt die Polizei Gelsenkirchen. In dem Alter sich so um seine Nachbarn zu sorgen und den Mut zu finden, sein Anliegen kundzutun, stößt auch im Netz auf Bewunderung. „Beim Lesen war ich sehr gerührt,“ schreibt einer der User unter den Facebook-Beitrag der Polizei.

„Guten Nachwuchs können wir immer gebrauchen“, appelliert die Polizei in Anlehnung an den Brief des kleinen Jungen im Netz. Wer Lust hat, sich der Polizei anzuschließen, findet weitere Informationen hier.