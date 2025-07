Tour-Auftakt in Mönchengladbach: Um 21.38 Uhr bekam Andreas Gabalier eine Nachricht aufs Ohr

Ein wenig nachdenklich stand er da auf der großen Bühne des Mönchengladbacher Sparkassenparks. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt. 10.000 Menschen, die nur seinetwegen gekommen waren. In Dirndl und Lederhosen. Es war das erste Konzert von Andreas Gabaliers neuer Tour.

Das erste Konzert, es ist stets ein Wagnis. Wie kommt die neue Setlist an? Wurden die richtigen Songs ausgewählt? Hundertprozentig den Geschmack aller treffen, dass weiß ein jeder Künstler, wird man nie. Und doch: Andreas Gabalier kam an diesem Abend zumindest ganz nah dran.

Andreas Gabalier startet Hulapalu-Tour in Mönchengladbach

Zugegeben: Nicht alle Lieder feierten die Mönchengladbacher so frenetisch wie „Hulapalu“, „I sing a Liad für di“ oder „Du“. Wie soll das auch gehen? Dennoch schaffte es Gabalier auch dieses Mal wieder mit seiner unnachahmlichen, sympathischen Art, sein Publikum zu begeistern. Auch wenn man merkte, dass noch nicht alles sitzt.

Andreas Gabalier rockte in Mönchengladbach. Foto: Dominik Göttker

Da vergaß der Sänger doch glatt, seine jungen Fans, wie sonst bei seinen Konzerten üblich, in den Bühnengraben zu bitten. „Ein herzliches Entschuldigung dafür“, schickte er gen der kleinen Gabalier-Anhänger. Sie werden es ihm mutmaßlich nicht übel genommen. Papas Schultern taten es schließlich auch.

++ Andreas Gabalier über Kinder: „Wenn die Zeit reif ist, wird es passieren“ ++

So wurde es ein Abend, der leider viel zu schnell vorbei ging. So schnell, dass der 40-Jährige um 21.38 Uhr mit Überraschen feststellen musste, dass das erste Konzert seiner „Ein Hulapalu auf uns“-Tour 2025 schon wieder kurz vor dem Ende stand.

„Ich höre in meinem Ohr, 22 Uhr Sperrstunde“

„Ich höre in meinem Ohr, 22 Uhr Sperrstunde. Aber soweit ist es noch nicht, oder?“, fragte der Österreicher sichtlich verdutzt gen Publikum. Irgendwie sei die Zeit doch viel zu schnell vergangen.

Das sahen die Fans – wenig überraschend – ähnlich. Dennoch war nach einer recht ruhigen Zugabe mit Songs wie „Die One-Man-Show“ und der stets als letztes gespielten Erinnerung an seine Schwester, der Ballade „Amoi seg‘ ma uns wieder“, Gabaliers Tour-Auftakt dann auch wieder vorbei. Zweieinhalb Stunden hatte der Volks Rock’n’Roller abgeliefert. Zweieinhalb Stunden mit Songs aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Ein gelungener Tour-Start. Und in Dresden am 28. Juni 2025 dürfen die Kids dann sicher auch wieder in den Bühnengraben!

