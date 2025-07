Andreas Gabalier erblickt kleines Mädchen – und zögert keine Sekunde

Endlich wieder auf Tour: Andreas Gabalier ist zurück. Nach seinem umjubelten Konzert in Mönchengladbach am Freitag (27. Juni) ließ der österreichische Superstar es am Samstag in Dresden direkt wieder krachen.

Und dieses Mal dachte er auch an seine kleinen Fans. Die hatte Andreas Gabalier in Mönchengladbach im Tour-Start-Stress noch beinahe vergessen, dürfen sie doch sonst bei den Konzerten des Schlagerstars im Bühnengraben zusehen.

Andreas Gabalier erfüllt Fan-Wünsche

In Dresden war dies wieder möglich. Und wie man Gabalier kennt, nahm er sich auch da Zeit für seine jüngsten Fans. Beim Song „So liab hob i di“, erblickte der Schlagerstar gar ein kleines Mädchen, komplett in Dirndl, das mit einem Handy in der Hand auf ihn wartete.

Und der Schlagerstar zögerte keine Sekunde, schnappte sich das Smartphone des Mädchens, ließ sie ein wenig mitsingen und knipste dann ein Selfie mit seinem Fan. Ein süßer Moment, den Gabalier im Anschluss in seiner Instagram-Story mit seinen rund 360.000 Followern teilte.

„Es war eine fantastische Show“

Und die waren begeistert ob der ersten beiden Konzerte der „Ein Hulapalu auf uns“-Tour. „Es war der Wahnsinn, was du/ihr bei der Hitze auf der Bühne geleistet habt. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt, danke dafür. Nach München 2022 (wo die Kulisse beeindruckte), das zweite Konzert live und in Farbe. Super auch, dass die Kinder dann direkt vor die Absperrung durften“, schreibt beispielsweise ein Fan.

Ein anderer ergänzt: „Es war eine fantastische Show mit voller Emotionen und Gänsehaut. Du bist und bleibst der Beste. Hat uns voll gepackt!“ Und eine dritte schreibt: „Eine mega Show mit ganz vielen Gänsehaut-Momenten und auch mal ein paar Tränen. Es war eine perfekte Stimmung und sehr emotional. Vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Wir waren schon oft dabei, aber die Kulisse war so schön.“

