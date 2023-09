Hochzeit in Gelsenkirchen eskaliert – Polizei-Hund beißt zu

Unglaublich! Am Sonntagmorgen (10. September) ist eine Hochzeit in Gelsenkirchen völlig eskaliert. Zwei Gäste haben sich dermaßen daneben benommen, dass ein Polizist nur noch die Möglichkeit sah, den Polizei-Hund auf die beiden loszulassen.

Der Polizei-Hund ließ sich nicht zweimal bitten und biss die beiden Männer, sodass sie Verletzungen davontrugen. Aber wie konnte es so weit auf einer Hochzeit in Gelsenkirchen kommen?

Deshalb kam es zum Einsatz auf der Hochzeit in Gelsenkirchen

Zugetragen haben sich die unschönen Szenen am Sonntagmorgen (10. September) bei einer Hochzeitsfeier im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark. Hier wurde die Polizei Gelsenkirchen nachts um 0.48 Uhr zu einem Vereinsheim einer Kleingartenanlage an der Aldenhofstraße gerufen. Der Grund für den Einsatz war, dass zuvor mehrere Hochzeitsgäste in einen Streit geraten waren.

+++ A2 in Gelsenkirchen: Mann fährt Beamten über den Haufen – plötzlich fallen Schüsse! +++

Am Einsatzort angekommen, bemerkten die Polizisten, dass von Anfang an eine aggressive Stimmung unter einem Großteil der Hochzeits-Gesellschaft herrschte. Daher forderten die Beamten umgehend weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung an.

Dann eskalierte die Situation

Das beruhigte die Hochzeits-Gesellschaft allerdings nicht, denn in der Folge kam es erneut zu weiteren Streitigkeiten und Pöbeleien. Das aggressive Verhalten richtete sich auch gegen die Einsatzkräfte. Dabei gingen zwei Gäste, ein 22 und ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener, zielgerichtet in drohender Haltung auf einen Polizisten und seinen Diensthund zu.

Der Beamte schätzte die Situation als bedrohlich ein und schickte seinen Hund auf die beiden aggressiven Gelsenkirchener los. Der Polizei-Hund biss die beiden Störer und verletzte diese leicht dabei. Als die Beamten die beiden Männer zur Personalienfeststellung in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich der 31-Jährige massiv gegen die Maßnahmen.

Das könnte dich auch interessieren:

Der 31-Jährige versuchte dabei unter anderem, einer Beamtin den Einsatzmehrzweckstock zu entreißen. Die beiden aggressiven Männern wurden in der Folge zur Gemütsberuhigung zur Wache gebracht.

Aufgrund der Eskalationsstufe beendete die Polizei Gelsenkirchen die Hochzeitsfeier und sprach zahlreiche Platzverweise aus. Nach bisherigen Ermittlungen liegt dem eskalativen Tumult ein Beziehungsstreit zwischen einer 32 Jahre alten Frau und einem 34 Jahre alten Mann zugrunde.