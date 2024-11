A40 bei Gelsenkirchen: Unfall kurz vor Ausfahrt ++ 4 Verletzte, darunter 1 Kind ++ Stau aufgelöst

Die Autos stehen still und ihre Scheinwerfer erhellen die Fahrbahn. Was ist passiert? Auf der A40 in Richtung Dortmund hat es zwischen Essen-Kray und der Ausfahrt Gelsenkirchen-Süd gekracht – zwei Autos sind miteinander kollidiert.

Dabei entstand nicht nur Blechschaden, wie Polizei und Feuerwehr Essen gegenüber unserer Redaktion bestätigten, sondern es wurden auch vier Menschen verletzt, darunter ein Kind.

A40 bei Gelsenkirchen: Stau mit mehreren Verletzten

Logisch, dass die Staukarte des WDR im Bereich Essen und Gelsenkirchen knallrot leuchtet (Stand: 4. November 2024, 18:02 Uhr). Doch was ist passiert? Wie uns die Feuerwehr Essen mitteilt, sind zwei Autos in den Unfall verwickelt. Wie das Unglück passiert ist, ist bisher noch nicht bekannt. Was jedoch bereits bestätigt werden konnte, ist, dass mehrere Personen verletzt worden sind.

Inzwischen ist die Unfallstelle weitgehend geräumt und die Sperrung des ersten und vierten Fahrstreifens soll in Kürze aufgehoben werden. Das bedeutet, dass nicht nur die Verletzten, darunter ein Kind, auf dem Weg ins Krankenhaus sind, sondern auch, dass die Feuerwehr bereits abgerückt ist.

Autobahn in NRW: Unfallstelle geräumt

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Fahrtrichtung Bochum für den Verkehr gesperrt, wodurch sich lange Staus entwickelten. Mittlerweile sind alle Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Damit ist die A40 wieder frei befahrbar.

