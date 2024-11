A45 in NRW: Bier-Lkw verunglückt ++ Autobahn ausgerechnet hier voll gesperrt

Schwerer Unfall am frühen Montagmorgen (4. November) auf der A45 in NRW. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein mit Bierkisten beladener Lkw kurz vor der Autobahn-Ausfahrt Lüdenscheid-Nord verunglückt.

Aus bisher ungeklärter Ursache soll der Lkw-Fahrer im Bereich der dortigen Baustelle die Kontrolle über seine Zugmaschine verloren haben. Dann passierte es. Der Lastwagen kippte um und kam quer über beide Fahrbahnen zum Liegen. Zahlreiche Bierflaschen mitsamt Kisten krachten auf die A45 in NRW – doch das war nicht das größte Problem.

A45 in NRW stundenlang gesperrt

Denn nach Informationen von DER WESTEN sollen rund 1.000 Liter Diesel aus dem Tank des verunglückten Sattelschleppers auf die Fahrbahn ausgetreten sein. Den Einsatzkräften blieb deshalb nichts anderes übrig, als die A45 in beide Fahrtrichtungen komplett zu sperren.

Die Hoffnungen der Pendler, dass die Sperrung der Autobahn noch vor dem Berufsverkehr aufgehoben werden könnte, war vergebens. Denn nach Angaben der „Autobahn GmbH“ Westfalen soll zumindest die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Die Bergung und Aufräumarbeiten sollen sich bis in die Mittagsstunden ziehen. Und das ausgerechnet in der ohnehin schon stark gebeutelten Region.

Die A45 in NRW musste nach einem Lkw-Unglück in beide Richtungen gesperrt werden. Foto: Alex Talash

A45-Sperrung ausgerechnet hier

Denn die Unfallstelle befindet sich kurz hinter dem Abschnitt der A45, die wegen des Neubaus der Talbrücke Rahmede (zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid) gesperrt ist. Der Verkehr wird am Montagmorgen bereits ab Hagen-Süd abgeleitet, da auch die Auffahrt Lüdenscheid-Nord gesperrt werden musste.

Hinter der Unfallstelle staute es sich nach Informationen von DER WESTEN in den frühen Morgenstunden auf etwa 2,5 Kilometern. Zahlreiche Fahrzeuge waren hinter der Sperrung gefangen und wurden von Hilfsorganisationen versorgt. Der verunglückte Lkw-Fahrer konnte durch Ersthelfer aus seinem Führerhaus befreit werden und kam verletzt ins Krankenhaus.