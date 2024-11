Essen: Heftiger Unfall auf Rüttenscheider Straße ++ 6 Verletzte

Es passierte am Sonntag, den 03. November, gegen 14.14 Uhr in Essen-Rüttenscheid: im Kreuzungsbereich der Martinstraße und Rüttenscheider Straße kollidierte ein schwarzer Kombi mit einem schwarzen Kleinwagen. Daraufhin krachte der Kombi gegen die Fassade der Sparkassenfiliale.

+++Dortmund: Schwerer Unfall im Feierabend-Verkehr – Lebensgefahr! ++ Rettungshubschrauber im Einsatz+++

Mehrere Anrufer riefen die Leitstelle der Feuerwehr Essen an, um den Unfall zu melden, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor Ort machten sich die Einsatzkräfte ein Bild von der Lage und bestätigten: der Fahrer des schwarzen Kombis hatte durch die Kollision mit dem Kleinwagen die Kontrolle verloren und war gegen die Fassade der Sparkasse geprallt.

Essen: 6 Verletze bei Unfall

Durch den Zusammenstoß verletzen sich alle fünf Personen, die sich im Kombi befanden – zwei davon schwer. Auch der Insasse des Kleinwagens verletzte sich schwer. Zudem erlitt eine Passantin einen Schock, aber „glücklicherweise wurde keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt“, wie die Feuerwehr Essen berichtet.

+++Ruhrgebiet: Auto kollidiert mit Zug – Frau schwer verletzt ++ Bahnstrecke gesperrt+++

Die Verletzten wurden in verschiedene Krankenhäuser der Stadt Essen transportiert. Am Unfallort traf die Feuerwehr bereits vorbeugende Brandschutzmaßnahmen und sicherte die Unfallstelle ab. Auch der Fassade der Sparkasse sieht man die Spuren des Unfalls deutlich an.

Weitere interessante Nachrichten:

Insgesamt waren zwölf Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Leitende Notarzt sowie Einsatzkräfte der Feuerwachen Stadtmitte und Essen-Rüttenscheid im Einsatz. Anschließend übernahm die Polizei nach ca. eineinhalb Stunden die Einsatzstelle. Diese untersucht nun die Unfallursache, die bisher noch ungeklärt ist.