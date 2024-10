Ruhrgebiet: Auto kollidiert mit Zug – Frau schwer verletzt ++ Bahnstrecke gesperrt

Am Donnerstag (31. Oktober) ist es an einem Bahnübergang in Lünen im Ruhrgebiet zu einem schweren Unfall gekommen.

Eine 49-jährige Autofahrerin ist dabei mit einem Zug kollidiert und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Zugstrecke ist aktuell gesperrt.

Ruhrgebiet: Auto kollidiert mit Zug – Frau schwer verletzt

Gegen 10.15 Uhr am Donnerstag (31. Oktober) überquerte eine 49-jährige Autofahrerin einen Bahnübergang in Lünen (Ruhrgebiet) an der Straße Am Steinkreuz und wurde dabei von einem Zug erfasst. Der Audi wurde am Heck getroffen und prallte in Folge des Unfalls gegen einen Baum.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Die rund 50 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt.

Fahrt trotz geschlossener Schranke

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 49-Jährige aus noch ungeklärter Ursache über den Bahnübergang, obwohl die Schranken geschlossen waren. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund nimmt den Unfall nun mit modernen technischen Hilfsmitteln auf.

Weitere News:

Der Zug selbst ist nicht mehr fahrbereit, sodass die Straße und die Bahnstrecke bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Die Sperrung wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.