A2 Richtung Dortmund: Auto stürzt von der Autobahn – Fahrer (34) schwer verletzt

Was für ein dramatischer Unfall! Auf der Autobahn A2 kam es am 1. Mai zu einer actionfilm-reifen Szene. Allerdings ging diese nicht gut aus für den betroffenen Fahrer. Der 34-Jährige war in Richtung Dortmund unterwegs, als er bei Porta Westfalica (NRW) plötzlich rechts durch die Leitplanke brach und fünf Meter in die Tiefe stürzte.

Sein Auto überschlug sich mehrfach und kam dann auf dem Boden auf. Das Urteil: Totalschaden. Und der Fahrer selbst war ebenfalls schwer verletzt. Wie konnte es nur zu dem schlimmen Unglück auf der A2 kommen?

A2 Richtung Dortmund: Auto fällt Böschung hinunter

Am frühen Feiertagsabend, etwa gegen 17 Uhr, war der 34-jährige Pole auf der A2 unterwegs. Auf Höhe Porta Westfalica soll er der Bielefelder Autopolizei zur Folge Sekundenschlaf gehabt haben. Aufgrund seiner kurzzeitigen Unaufmerksamkeit kam sein Alfa Romeo Giulietta rechts von der Fahrbahn ab.

Ehe er sich versah, krachte der Wagen auch schon durch die Leitplanke und stürzte fünf Meter die Böschung hinab, überschlug sich mehrmals auf dem Weg und kam dann auf allen vier Rädern auf. Zwar konnte der Fahrer noch aus seinem Fahrzeug aussteigen und war ansprechbar, doch brachte ihn der Rettungsdienst mit dennoch schweren Verletzungen sofort ins Krankenhaus.

A2 Richtung Dortmund: Großer Unfallschaden

Und auch um seinen Wagen stand es gar nicht gut. Ein Kranwagen musste das Fahrzeug aus der Böschung bergen. Dafür wurde der rechte Fahrstreifen der A2 vorübergehend gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei Bielefeld nun festgestellt hat, belief sich der Gesamtschaden vom 1. Mai auf 16.500 Euro. Dafür setzte die Autobahnpolizei eine Sicherheitsleistung von 1.200 Euro fest.