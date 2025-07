Löwe bricht aus Zoo in beliebter Urlaubsregion in der Türkei aus – und verletzt Mann schwer

In der bei Touristen beliebten Region Manavgat, gelegen in der türkischen Provinz Antalya, kam es zu einem Vorfall, der für Aufregung sorgte: Ein Löwe brach aus einem Zoo aus und hielt die Umgebung stundenlang in Atem.

Die Gegend, bekannt für ihre Strände und touristischen Attraktionen, zieht jährlich Besucher aus aller Welt an, darunter zahlreiche Deutsche. Besonders Tierparks, Aquarien und Zoos sind bei Familien und Tierliebhabern beliebt.

Löwe aus Zoo entwischt

Der Löwe Zeus nutzte offenbar eine unbekannte Schwachstelle im Gehege und floh aus dem Tierpark nahe Manavgat. Das Gelände wurde sofort abgesperrt. Nach Angaben lokaler Medien begann eine intensive Suche, bei der mehrere Einsatzkräfte mobilisiert wurden. Während seiner Flucht zog Zeus durch Straßen und Felder, wo ihn Augenzeugen filmten.

Auf seiner Route griff Zeus einen Feldarbeiter in Manavgat an. Der Mann trug schwere Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. „In den frühen Morgenstunden überraschte mich der Löwe“, berichtete das Opfer später. Später entdeckten die Einsatzkräfte Zeus und töteten ihn, um weitere Gefahren für die Bevölkerung abzuwenden.

Kritik an Haltungsbedingungen in Zoos

Manavgat und die umliegende Provinz Antalya sind für ihre vielfältigen touristischen Angebote bekannt. Neben klassischen Zoos gibt es dort kleinere Wildparks und Reptilienhäuser, die vor allem Touristen ansprechen. Tierschützer bemängeln immer wieder schlechte Haltungsbedingungen in diesen Einrichtungen. Besonders in Freizeitzentren, die eher für Besucher als für die Tiere konzipiert sind, häufen sich Vorfälle wie dieser.

