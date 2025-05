Bluttat im Ruhrgebiet ++ Mann sticht mit Schere auf Frau ein

Seine Hände sind blutverschmiert, als die Polizei einen Mann am Dienstagmorgen (6. Mai) mit Handschellen in der Wittener Innenstadt abführt. Nach Informationen von DER WESTEN soll der Mann kurz zuvor eine Bluttat in der Ruhrgebiets-Stadt begangen haben.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, soll der Tatverdächtige offenbar mit einer Schere auf seine Frau eingestochen haben. Das blutüberströmte Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bluttat im Ruhrgebiet: Mann sticht auf Frau ein

Es sind dramatische Szenen, die sich in den frühen Morgenstunden in der Bahnhofsstraße in Witten abspielen. Ersten Informationen zufolge soll es hier in einer Wohnung zum Streit zwischen dem Ehepaar gekommen sein, der plötzlich eskaliert sein muss.

Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Auch liegen keine Informationen darüber vor, ob die beiden Beteiligten zum Zeitpunkt des Streits noch zusammen in einer Wohnung gelebt hatten oder womöglich schon getrennt waren. Die Kriminalpolizei im Ruhrgebiet hat dazu nun die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei abgeführt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Ersten Informationen zufolge soll die Frau schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wegen der Rettungsarbeiten war der Straßenbahnverkehr im Bereich der Bahnhofsstraße für etwa 30 Minuten beeinträchtigt.

Wir berichten weiter.