Gelsenkirchen: Polizei kontrolliert Mann am Hauptbahnhof – mit DIESER Aussage hätte sie wohl nie gerechnet

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gelsenkirchen. Na, da hat sich die Streife in Gelsenkirchen mal so richtig gelohnt...

Am Dienstagmorgen sind mehrere Bundespolizisten gegen 6.30 Uhr durch den Hauptbahnhof Gelsenkirchen marschiert, haben die Ordnung aufrecht erhalten. Ein Mann (26) hat sich auffällig verhalten, ist prompt kontrolliert worden.

Was der Türke den Beamten dann zu sagen hatte, ist dann doch sehr überraschend gewesen. Der 26-Jährige hat den Polizisten nämlich von sich aus mitgeteilt, dass er mit Haftbefehl gesucht werden würde.

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Gelsenkirchen einen guten „Fang“ gemacht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / RHR-Foto

Die Einsatzkräfte sind dem nachgegangen – und tatsächlich! Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte den Mann wegen Betrug rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe bis heute nicht beglichen hatte, ist der Haftbefehl zur Vollstreckung von 30 Tagen Haft eingeleitet worden.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Mann mit Haftbefehl gesucht – Knast!

Tja, so wird Ehrlichkeit zumindest in diesem Fall dann doch bestraft. Oder aber: Der Mann erhält seine gerechte Strafe. Denn auch vor Ort am Hauptbahnhof konnte er die 450 Euro nicht aufbringen, hat sich dann widerstandslos festnehmen lassen.

Kurze Zeit später ist er in eine JVA eingeliefert worden, wo er jetzt 30 Tage seine Strafe absitzen muss.

Ehrlichkeit währt eben auch beim Betrüger am längsten... (mg)