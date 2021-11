Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gelsenkirchen. Von wegen normaler Transport durch Gelsenkirchen!

Am Mittwochabend haben sich laut Zeugen gegen 22 Uhr zwei Kleintransporter-Fahrer ein illegales Rennen geliefert – von der Kreuzung Berliner Straße/Hauptstraße in Wanne-Eickel aus in Richtung Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Polizei stoppt zwei Transporterfahrer – die Beamten haben diesen krassen Verdacht!

Dabei sind sie laut Polizei nebeneinander gefahren und haben mehrere andere Fahrzeuge gefährdet, die teilweise stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden.

Ein Streifenwagen hat die Raser-Transporter gestoppt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Eine Streifenwagenbesatzung, die zufällig vor Ort gewesen ist, hat die beiden Fahrer an der Kreuzung zur Gelsenkirchener Straße gestoppt. Da war das Duo schon Hunderte Meter weit gefahren.

Gelsenkirchen: Polizei stellt Transporter sicher – nicht aber die Führerscheine

Die Beamten haben bei beiden Fahrern (ein 26-Jähriger aus Krefeld und ein 22-Jähriger aus Gelsenkirchen) Atemalkohol- und Drogentests durchgeführt. Beide Tests verliefen negativ. Die beiden Kleintransporter sind von der Polizei sichergestellt worden.

Die Führerscheine dürfen die Raser-Fahrer aber behalten – da sie jeweils über eine spanische Fahrerlaubnis verfügen, konnten die Polizisten sie nicht sicherstellen.

Die Ermittlungen laufen weiter. (mg)