Gelsenkirchen: Mann macht rätselhafte Entdeckung in der Stadt – „Was ist das?“

Merkwürdige Installation in Gelsenkirchen!

„Was ist das?“, fragt sich ein Mann aus Gelsenkirchen, als er durch die Innenstadt läuft. Die gleiche Frage stellt er dann noch einmal in einer Facebookgruppe … und findet Antworten.

Gelsenkirchen: Mann entdeckt mysteriöses Gerät in der Stadt – „Schwarmwissen“ gefragt

Es sieht schon sehr merkwürdig aus, dieses Gerät, dass in Buer auf der Horster Straße steht. Fast wie eine Mischung aus einer Radarfalle und einer Star Wars Invasions-Maschine. Das Ganze steht bereits seit Ende September mitten auf dem Fußgängerweg.

„Was ist das?? Steht seit kurzer Zeit in Buer oben auf der Horster Straße“, schreibt der Gelsenkirchener in einer Stadt-Facebookgruppe und hofft damit auf das „Schwarmwissen“ der Mitglieder.

In Gelsenkirchen entdeckt ein Mann DIESES Gerät auf der Straße. Was steckt dahinter? Foto: Markus Paus

Die rätseln zunächst noch über eine vermeintliche Parkapp und viele haben ebenfalls die Idee, dass es sich dabei um eine neumodische Radarfalle handeln könnte. Doch dann stößt sie einer mit der Nase auf die richtige Antwort.

Gelsenkirchen: DAS steckt hinter dem merkwürdigen Gerät

Tatsächlich ist das Gerät Teil des bereits gelaufenen Lichtkunst-Events in Buer. Das mehrtägige Event „Goldstücke. Licht – Kunst – Projekte Gelsenkirchen“ fand in diesem Jahr zum vierten Mal vom 28. September bis zum 2. Oktober statt. Die Kuratorin Bettina Pelz hatte nationale wie internationale Künstler eingeladen, die Licht in Form von Materialien und Medien präsentierten und umsetzten. Das Thema lautete „Texturen der Stadt“.

Lichtkunst in Buer an neun Standorten:

Kunstmuseum

Sparkasse am Springemarkt

Robinienhof

St. Urbanus

werkstatt

Ophofstraße

Schauburg

Rathaus Buer

Goldbergpark

In Zusammenarbeit mit dem Referat Kultur und dem Kunstmuseum gab es vielerlei Lichtprojektionen überall in Buer und der City zu sehen, zudem noch Lichtshows und Walking Acts.

Trotz der Energiekrise fand das Event statt, es wurde jedoch stromsparend verfahren. Die Künstler betrieben ihre Installationen mit LEDs und der Strom wurde jeweils früher als noch zuvor geplant abgeschaltet. Mehr zu „Goldstücke“ erfährst du auf der Stadt-Webseite.