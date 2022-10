Gelsenkirchen: Feuer in Wohnhaus! Für Bewohner kommt jede Rettung zu spät

Tragödie in Gelsenkirchen!

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus kam ein Bewohner ums Leben. Mehrere Stunden waren zahlreiche Einsatzkräfte in Gelsenkirchen an den Löscharbeiten beteiligt.

Gelsenkirchen: Wohnhaus steht in Flammen

In der Nacht zu Montag (3. Oktober) alarmierten Augenzeugen die Feuerwehr. Gegen 1.30 Uhr brauch das Feuer in einem Wohnhaus im Stadtteil Gelsenkirchen-Erle aus.

Mit Verstärkung von der Freiwilligen Feuerwehr begaben sich die Einsatzkräfte zu der Unfallstelle. Vor Ort schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss.

Laut Feuerwehr wurde der Wohnungsmieter zu diesem Zeitpunkt vermisst. Zwei Suchtrupps arbeiteten sich durch das brennende Haus, ehe sie den bewusstlosen Mann fanden. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Gelsenkirchen: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

In der Zwischenzeit gestaltete sich die Löschaktion kompliziert, weil der Brand drohte, sich auf das Dachgeschoss auszubreiten. Der Einsatz dauerte schließlich fünf Stunden.

Wie es zu dem folgenschweren Brand in Gelsenkirchen kommen konnte, ist bisher unklar. Im Anschluss der Löschmaßnahmen nahm die Polizei die Ermittlungen auf. (neb)