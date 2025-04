Gelsenkirchen: Traditions-Bäcker von 1904 verzweifelt – „Überleben fast unmöglich“

Heiner König (75) ist verzweifelt. Seit fast sechs Jahrzehnten führt der Bäckermeister die Traditionsbäckerei Heinrich König in Gelsenkirchen-Rotthausen. Doch der Familienbetrieb ist in den letzten Jahren ins Straucheln geraten.

Mit einem emotionalen Video hat sich der 75-Jährige am Freitag (25. April) nun bei Facebook an seine Kundschaft gewandt. „In letzter Zeit ist es oft ziemlich ruhig bei uns“, klagt der Gelsenkirchener und muss feststellen: „Da ist ein Überleben in so einer kleinen Bäckerei fast unmöglich.“ Im Gespräch mit DER WESTEN offenbart Heiner König, wie ernst die Lage ist.

Gelsenkirchen: Traditions-Bäckerei vor dem Aus?

Denn neben dem veränderten Konsumverhalten in Gelsenkirchen („Die Kultur des Brotes ist verloren gegangen“) hat der Bäckermeister mit extrem gestiegenen Nebenkosten zu kämpfen. Die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs hätten ihn stark getroffen. „Der Gaspreis hat mich überholt“, sagt der 75-Jährige am Dienstag (29. April) gegenüber DER WESTEN.

Zu allem Überfluss habe er sich zuvor in einen neuen Ofen investiert, der doppelt so viel Gas verbrauche als zuvor. Wegen nicht gezahlter Rechnungen habe ihm ein Gasversorger zuletzt den Vertrag gekündigt. Jetzt sei die Lage noch ernster geworden. König fürchtet, dass auch sein neuer Gasversorger ihn am Folgetag den Gashahn abdrehen könnte. „Ich bin fast atemlos“, so der Bäckermeister, der auf Kulanz hofft. Sonst müsse der Laden ab Mittwoch (30. April) geschlossen bleiben.

Traditions-Bäcker klammert sich an Strohhalm

„Ich bin ratlos“, gibt Heiner König zu. Aufgeben sei aber trotz seines hohen Alters keine Option. „Mein Vater hat gearbeitet, bis er 86 Jahre alt war“, so der Gelsenkirchener und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Da bin ich ja gerade erst auf halber Strecke.“

Sein Plan: Die Umstellung auf einen Pellet-Ofen. Haus und Warmwasser laufen bereits über den Brennstoff und das Lager sei groß genug. Es fehle nur noch an einem Pellet-Ofen. Der koste allerdings schlappe 40.000 Euro.

Kontakte zur Sparkasse habe er bereits geknüpft, um einen Kredit zu bekommen. Doch da komme wieder sein Alter ins Spiel. „Wollen die so einem alten Knopf, der an die Himmelstür klopft, noch einen Kredit geben?“, fragt er sich. Hoffnung macht ihm ein Blick über den großen Teich: „Amerikanische Präsidenten werden auch noch gewählt, wenn sie 80 sind.“

Viele Kunden hoffen, dass Heiner König die Kurve kriegt: „Nur um Ihr Produkt zu kosten, ist es wert mal nach Rotthausen zu gehen“, so ein Stammkunde und lobt: „Qualitätsgarantie und die beste Preisleistungsqualität überhaupt.“ Und wer weiß: vielleicht gibt es in der Kundschaft ja auch Verbindungen zu einem günstigen Pellet-Ofen…