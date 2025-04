Tierheim Gelsenkirchen: Nach Überschwemmung ist es sichtbar – Mitarbeiter reiben sich die Augen

Ein Ruhetag sieht eigentlich etwas anders aus im Tierheim Gelsenkirchen. Doch durch einen Notfall ging es am Donnerstag (24. April) in der Einrichtung zu wie in einem Taubenschlag.

Denn jede helfende Hand wurde benötigt, um das Tierheim Gelsenkirchen von den Wassermassen zu befreien, die sich durch die starken Regenfälle ihren Weg in die Räumlichkeiten des Tierschutzvereins gesucht hatten. Der Schaden ist groß – die Hilfe aber auch, wie das Tierheim Gelsenkirchen betont.

Tierheim Gelsenkirchen: Mitarbeiter staunen

Sie haben geschaufelt, was das Zeug hielt. Über Stunden haben die Mitarbeitenden die das Wasser aus den Hunde-Häusern und weitere überfluteten Gebäuden befördert. Wasser, dass aus der Kanalisation hochgespült worden war, weil die Rohre offenbar durch zu viel Schmutz verstopft waren.

Noch am Donnerstag rückte eine Firma an, um die Rohre zu prüfen. Zahlreiche Tierfreunde boten selbstlos ihre Hilfe an, um die Angestellten tatkräftig zu unterstützen. Das Tierheim Gelsenkirchen dankt für die Bereitschaft, schaffte es allerdings aus eigener Kraft. Allerdings sei man auf Sach- und Geldspenden angewiesen, etwa für Reparaturen oder um neue Hütten kaufen zu können.

Die Spendenbereitschaft sei enorm gewesen. Detlef Fohlmeister, der Vorsitzende des Gelsenkirchener Tierschutzvereins, sagte dem WDR, dass bis Donnerstagabend bereits 5.000 Euro zusammengekommen seien. Eine Summe, bei der die Mitarbeiter mit den Ohren schlackerten, zumal der Spendenaufruf da gerade einmal ein paar Stunden alt war.

So kannst du dem Tierheim Gelsenkirchen helfen

Nun mangelt es auch an bestimmten Gütern. So freut sich das Tierheim Gelsenkirchen derzeit vor allem über folgende Sachspenden:

Handtücher

Decken

Körbchen

Um nass gewordene Futtersäcke und Hundebetten zu ersetzen, freut sich das Tierheim Gelsenkirchen weiter über Geldspenden (hier alle Infos >>>).