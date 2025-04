Wetter in NRW: Experte fürchtet heftige Entwicklung – „Absolut gestört“

Nach den heftigen Regenfällen von Mittwoch (23. April) bis Freitagvormittag (25. April) hat sich das Wetter in NRW wieder einigermaßen beruhigt. Nach dem Ekel-Wetter zeigt sich der Frühling in NRW wieder von seiner besten Seite (mehr dazu hier >>>).

Doch die Freude über Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad währt nur kurz. Denn die Wetterlage könnte schon bald wieder kippen – mit üblen Folgen.

Wetter in NRW kippt vollständig

Die starken Regenfälle hatten am Donnerstag in NRW zum Teil heftige Auswirkungen. So wurde etwas das Tierheim in Gelsenkirchen komplett überschwemmt und steht nun vor einem Scherbenhaufen (hier mehr Details >>>).

Schon bald könnten sich solche Szenen wiederholen. Nach Angaben des Wetter-Experten Michael Hoffmann müssen wir damit rechnen, dass sich die frühsommerliche Wetterlage bereits in der ersten Mai-Woche wieder auflöst. Grund dafür sei eine Veränderung der Großwetterlage.

Wetter-Experte spricht Klartext: „Absolut gestört“

Dahinter stecke laut dem Wetter-Experten eine „absolut gestörte Zirkulation“ von Tiefdrucksystemen. Die zögen normalerweise von West nach Ost. Wegen sogenannter Störimpulse erhielten allerdings solche aus Skandinavien über Deutschland Einzug Richtung Westen.

„Störimpulse sind in das Hoch eingebettete Höhentiefs, welche den nachhaltigen Aufbau einer stabilen Großwetterlage stören. Diese Höhentiefs (oder auch Kaltlufttropfen) sind in sich geschlossene Systeme, verweilen für längere Zeit an Ort und Stelle und können zu teils unwetterartigen Niederschlagsereignissen führen.“ (Quelle: „Wetterprognose-wettervorhersage.de“)

Die Folge: Spätestens ab dem 6. Mai sei deshalb wieder mit Regen und Gewittern zu rechnen. Regional könnte es dabei auch wieder zu Unwettern kommen. Eine nachhaltige und stabile Sommer-Wetterlage sei deshalb mehr als unwahrscheinlich.

Vielmehr müssen wir wohl mit wechselhaftem Wetter im Mai rechnen. Wer kann, sollte die Sonne am letzten April-Wochenende sowie rund um den Tag der Arbeit (1. Mai) genießen.