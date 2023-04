Gelsenkirchen: Katze im Karton ausgesetzt – als ein Tierarzt sie untersucht, tritt Erschreckendes zutage

Schrecklicher Fund in Gelsenkirchen! Dort wurde eine Katze in einem Karton ausgesetzt. Dem Tier ging es sehr schlecht. Tierschützer päppelten den Vierbeiner wieder auf.

Wie herzlos muss man sein, um einem Tier so etwas anzutun? In Gelsenkirchen fanden Spaziergänger eine ausgesetzte Katze. Der Vierbeiner war komplett verwahrlost. Die Facebook-Seite „Rund ums Tier im Ruhrpott – RUTIR“ (circa 11.500 Follower) berichtete von dem Schreckens-Fund.

Gelsenkirchen: Kot, Blut und Flöhe

„Dieser arme Schatz wurde am 17. April 2023 gegen 0.30 Uhr im Bugapark verwirrt gefunden. Ganz in der Nähe befand sich auch ein Karton mit einem Napf, in dem eine Wurstscheibe und etwas Trockenfutter waren. Die Katze war geschoren und hatte teilweise Blut- und Kotanhaftungen sowie Flöhe ohne Ende“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Noch am gleichen Tag wurde sie einem Tierarzt vorgestellt – und dabei stellten sich so einige gesundheitliche Baustellen heraus. „Eventuell muss die Gebärmutter entfernt werden, weiterhin hat sie sehr, sehr schlechte Zähne und einen Abszess im Mäulchen. Aufgrund der starken Entzündung im Mäulchen kann man zum Alter der Katze noch nichts sagen. Weiterhin kam aus ihren Zitzen noch Milch, das heißt, dass sie vor kurzem Babys bekommen haben muss. Die Melderin war nochmal vor Ort, hat aber nirgends Kitten gefunden. Eventuell werden/wurden sie bei Ebay Kleinanzeigen oder ähnliches angeboten.“ Anzeige sei bereits erstattet worden.

Die gefundene Katze wiegt 2,6 Kilogramm und ist nicht gekennzeichnet. „Die Kleine befindet sich jetzt auf einer Pflegestelle und hat den Namen Mucki erhalten.“

Zwei Tage nach dem Fund gibt ein erfreuliches Update: „Dem kleinen Mädchen geht es soweit ganz gut. Sie frisst und trinkt ausreichend und auch der Eiterfluss aus der Gebärmutter konnte aufgrund der starken Medikamente gestoppt werden. Sie scheint sich auf ihrer Pflegestelle sehr wohl zu fühlen.“ Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Mucki schon bald ein neues Zuhause finden, wo sie ihr restliches Katzenleben in Frieden verbringen darf.