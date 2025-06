Kater sitzt eine Stunde in laufender Waschmaschine fest – Tierärzte sind entsetzt, als sie ihn sehen

Burma-Kater Pablo aus Australien wollte sich nur zu einem entspannten Nickerchen hinlegen – doch dafür suchte er sich den wohl ungeeignetsten Ort aus, den er hätte wählen können: die Trommel der heimischen Waschmaschine!

Seine Besitzerin bemerkte das Tier mit seinem dunklen Fell nicht, als sie eine Ladung Wäsche in die Maschine packte – und nichtsahnend die Tür schloss. Der Waschgang starte und lief die kompletten 55 Minuten durch. Mit Kater Pablo in der Trommel!

Kater Pablo in Waschmaschine gefangen

Fast eine Stunde lang wurde das Tierchen durchgeschleudert und mit kaltem Wasser übergossen. Es hätte niemanden überrascht, wenn eine solche Tortur tödlich für die Samtpfote geendet hätte – doch Pablo hatte offenbar einen Schutzengel.

Als die Halterin nach dem Waschgang die Klappe öffnete und ihren Pablo in der Trommel sah, ging es dem Kater zwar alles andere als gut – doch er war noch am Leben! Sofort ging es zum Tierarzt.

Pablos Zustand entsetzt die Tierärzte

Die Ärzte im „Small Animal Specialist Hospital“ (SASH) waren entsetzt. „Er hatte eine Hirnverletzung, eine Lungenverletzung und verlor mehrere Krallen“, berichtet Klinik-Mitarbeiterin Ella Yarsley gegenüber dem TV-Sender „7 News„. „Er war wahrscheinlich in dem schlimmsten Zustand, den ich seit Langem bei einem Fall gesehen habe.“

Dass Pablo den einstündigen Waschgang überlebt hat, „war ziemlich nah an einem Wunder“, meint die Medizinerin.

Die gute Nachricht: Pablo hat sich nach nur einer Woche in der Klinik wieder vollständig von seinem Waschmaschinen-Erlebnis erholt. Ob er sich so schnell wieder dort zum Schlafen hineinlegt, kann man bezweifeln. Aber sicherlich schaut die Besitzerin nun künftig erst ganz genau in die Trommel, bevor sie einen Waschgang startet.