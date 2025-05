Tierheim in NRW: Mitarbeiter sind verzweifelt – Kater wurde „durchgeprügelt“

Ob Katzen, Hunde oder auch Meerschweinchen – im Tierheim Bergheim (NRW) kümmern sich die Tier-Pfleger um die großen und kleinen Sorgenfälle. Doch nicht immer müssen die Tiere aus schlimmen Umständen gerettet werden oder werden am Straßenrand gefunden, manchmal sind auch die Besitzer schlicht überfordert.

Dieses Schicksal hat nun auch Kater Levin ereilt. Der „dicke Schatz“, so Tierheim-Leiterin Heike Bergmann, braucht dringend Hilfe. Er wurde „durchgeprügelt“.

Tierheim in NRW: Kater sucht Zuhause mit „netten“ Katzen

Eigentlich war der etwas moppelige schwarz-weiße Kater sehr glücklich in seiner Familie – er hatte nicht nur ein schönes Zuhause, sondern durfte auch regelmäßig nach draußen. Doch genau diese Freigänge wurden zum großen Problem, denn der sensible Vierbeiner wurde von seinen Artgenossen „immer durchgeprügelt“, wie die Tierheim-Leiter mit großen Augen verrät.

So mussten seine Vorbesitzer ihn regelmäßig zum Tierarzt bringen, um seine Schnitte, Verletzungen und Wunden versorgen zu lassen. Das wurde der kleinen Familie irgendwann zu viel und sie brachten den Kater ins Tierheim in NRW. Dort wartet er jetzt auf eine liebe Familie. Doch die Mitarbeiter stellen schnell fest: Levin ist keine Hauskatze. „Er fordert Freigang, weil er seine Runden drehen will.“

„Er ist ein netter, verschmuster, freundlicher Kater“, berichtet Bergmann. Und weiter: „Er ist nur so ein Opfer.“ Aus diesem Grund sucht der Vierbeiner ein Zuhause, in dem es entweder wenige oder nur „sehr nette“ Katzen gibt.

Tier-Fans drücken die Daumen: „So ein hübscher Schatz“

Klar, dass all die Tier-Fans auf Facebook und Instagram dem Kater aus NRW fest die Daumen drücken. So schreibt eine Userin: „So ein süßer muss doch seinen Platz finden. Drücken dir ganz fest unsere Daumen und Pfötchen und hoffen, dass du bald ein liebevolles ‚Für-immer-zuhause‘ findest.“ Auch ein anderer Nutzer meint: „Drücke die Daumen, dass er schnell seine Menschen findet. So ein hübscher Schatz.“

Apropos Tiere, die ein Zuhause suchen: Auch ein anderer Vierbeiner aus NRW möchte endlich adoptiert werden. Doch „niemand interessiert sich mehr für ihn".