Polizei Dortmund warnt vor Hunde-Hasser – HIER droht tödliche Gefahr!

Was ist bei diesem Menschen falsch gelaufen? Eine Spaziergängerin alarmierte am Dienstag (13. Mai) die Polizei Dortmund, nachdem sie am Nachmittag eine erschreckende Entdeckung gemacht hat. Offenbar treibt ein Hunde-Hasser sein Unwesen in der Ruhrgebiets-Stadt!

Polizei Dortmund warnt vor Hunde-Hasser

Anders ist der Fund der Frau am Tunnelweg, der von der Aplerbecker-Mark-Straße abzweigt, nicht zu erklären. Bei ihrem Spaziergang stieß sie hier auf mehrere Hundeleckerlis, die mit Nägeln präpariert waren!

Nach Angaben der Polizei waren die Leckerchen etwa zweimal einen Zentimeter groß. Der oder die Unbekannte hatte jeweils zwei Nägel hineingesteckt.

Die Polizei Dortmund warnt vor gefährlichen Hunde-Leckerchen wie diesen. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Sollte ein Hund oder anderes Tier sie kauen, drohen schwere Verletzungen im Maul-Bereich. Werden die Nägel verschluckt, könnte es sogar zu inneren Blutungen kommen, die bis zum Tod des Vierbeiners führen könnten.

Polizei Dortmund hat wichtigen Rat an Hunde-Besitzer

Angersicht der tödlichen Gefahr appelliert die Polizei Dortmund an Hunde-Besitzer in der Region: „Seien Sie daher beim Spaziergang mit dem Vierbeiner besonders achtsam und lassen ihn oder sie angeleint.“

Bei der Suche nach dem Hunde-Hasser bitten die Beamten außerdem die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Tunnelwegs gemacht hat oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, möge sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund wenden. Die Rufnummer lautet: 0231/132-7441.

Erst vor kurzem hatte eine Hunde-Besitzerin in Bochum Anzeige gegen einen unbekannten Hunde-Hasser erstattet. Auch in diesem Fall ging es um präparierte Köder (mehr dazu hier >>>). Zuvor hatte die Stadt Essen Hunde-Halter gewarnt, nachdem sich die Meldungen von Giftködern in der Ruhrgebiets-Stadt gehäuft hatten. Alles dazu hier >>>