Todes-Drama in Dortmund! Feuerwehr findet Leiche in Wohnung

Schrecklicher Einsatz am Freitagvormittag (16. Mai) für die Feuerwehr Dortmund. Gegen 11.40 Uhr ging ein Notruf aus der Straße Froschlake im Stadtteil Marten ein.

Schon von Weitem sahen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund dichten Rauch aus einem Mehrfamilienhaus aufsteigen. Aus bisher unbekannten Gründen hatte es in einer Wohnung im zweiten Stock angefangen zu brennen. Über der Brandwohnung flehte ein Mann am Fenster um Hilfe. Für ein anderes Brandopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Tödlicher Brand in Dortmund

Es waren dramatische Szenen, die sich am Freitagvormittag am Brandort in Marten abgespielt haben. Über eine Drehleiter retteten die Einsatzkräfte den Mann aus dem dritten Obergeschoss. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und kam anschließend ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Dortmund kämpfte über eine Drehleiter gegen die Flammen. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

++ Schwer verletzter Mann auf Essener Parkplatz gefunden – wenig später ist er tot ++

15 weitere Bewohner und deren Gäste konnten das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr rückte umgehend mit drei Trupps unter Atemschutz in das Haus, um nach möglichen weiteren Personen zu suchen. In der Brandwohnung sollten sie fündig werden. Doch die leblose Person konnte nicht mehr gerettet werden.

++ Dortmund: Klinik-Pflegerinnen streamen nachts auf TikTok – plötzlich sind Alarmtöne zu hören ++

Polizei ermittelt nach tödlichem Brand

Die Feuerwehr hatte große Mühe, den Brand zu löschen und die Rauchentwicklung einzudämmen, weil die betreffende Wohnung offenbar extrem voll gestellt war. Dementsprechend lange dauerte die Suche nach möglichen weiteren Glutnestern bei der Brandbekämpfung. Mittlerweile ist klar: Alle Wohnungen des Hauses sind vorerst unbewohnbar. Für die Anwohner muss vorübergehend eine Ersatzunterkunft gefunden werden.

Mehr Themen:

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Identität des Todesopfers und dessen Todesursache sind Gegenstand der Ermittlungen.