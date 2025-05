Schwer verletzter Mann auf Essener Parkplatz gefunden – wenig später ist er tot

Was ist am Dienstagabend (13. Mai) auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage Überruhrstraße in Essen geschehen? Mit dieser Frage geht die Polizei Essen drei Tage später an die Öffentlichkeit.

Gegen 21 Uhr ist hier ist auf dem Parkplatz im Stadtteil Überruhr ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen umgehend ins Krankenhaus. Zwei Tage später erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Polizei Essen bittet nach Tod um Hilfe

Was dem 46-Jährigen zugestoßen sein könnte, ist bislang völlig unklar. „Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden“, teilte eine Sprecherin der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

++ A40 in Essen tagelang gesperrt – ausgerechnet in dieser Zeit ++

Es sei allerdings auch möglich, dass das Todesopfer womöglich unglücklich gestürzt ist. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass es auch ein Unfallgeschehen oder einen Angriff gegeben haben könnte. Um das herauszufinden, wendet sich die Polizei Essen jetzt an die Öffentlichkeit.

++ Reihenweise Bäckereien und Konditoren in Essen schließen – DAS sind die traurigen Gründe ++

So suchen die Ermittler nach Zeugen, die sich am Dienstagabend im Bereich des Parkplatzes der Sportanlage in Überruhr aufgehalten haben und die womöglich etwas Auffälliges bemerkt haben.

Mehr Themen:

Kannst du der Polizei Essen Hinweise darüber geben, was sich zugetragen haben könnte? Dann melde dich bitte unter der Nummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.