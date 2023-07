Hund in Gelsenkirchen geschlagen und gewürgt! Polizei muss einschreiten

In Gelsenkirchen kam es am späten Sonntagabend (16. Juli) auf der Harthorststraße in Horst zu unschönen Szenen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei Gelsenkirchen gerufen, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein 46-jähriger Mann auf der Straße seinen Hund quälte. Gegen 23:45 Uhr hatte der 46-jährige Bottroper seinen Hund geschlagen und getreten.

Außerdem soll der Mann das Tier angeschrien haben und neben dem Hund Bierflaschen zerschlagen haben. Die alarmierte Polizei Gelsenkirchen kam zum Tatort auf der Harthorststraße und machte sich umgehend ein Bild von der Tierquälerei.

Gelsenkirchen: Polizei entzieht Mann den Hund

Nachdem die Beamten auf der Harthorststraße in Gelsenkirchen angekommen waren, erkannte die Polizei die Gefahr, die der 46-jährige Bottroper für den Hund darstellte und nahm ihm das Tier umgehend ab. Daraufhin brachten die Beamten den Hund in Sicherheit und übergaben das Tier der Feuerwehr Gelsenkirchen.

Die Feuerwehr wiederum brachte den verletzten Hund in ein Tierheim. Gegen den 46-jährigen Bottroper ermittelt die Polizei Gelsenkirchen nun wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.

Hund findet in Tierheim neues Zuhause

Dem Hund wird es jetzt wohl im Tierheim um einiges besser gehen. Und vielleicht hat das Tier ja Glück und findet ein neues zu Hause, wo es keiner Gewalt ausgesetzt wird. Wenn dich Berichte über Tiere und Tierheime aus Nordrhein-Westfalen interessieren, kannst du hier weitere Artikel finden.

