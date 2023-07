Schreckliche Tat in Gelsenkirchen – und das mitten auf der Straße! Eine Frau (19) wurde am Freitag (7. Juli) von einem Unbekannten angegriffen und vergewaltigt. Laut eigener Aussage befand sie sich von etwa 15.15 Uhr bis 21.05 Uhr zu Fuß auf der Buerer Straße in Horst.

Dort wurde sie vom Täter angegriffen und sexuell missbraucht. Die 19-Jährige erschien am Samstag (8. Juli) auf der Polizeiwache, berichtete von der Tat und erstattete Strafanzeige wegen Vergewaltigung. Die Polizei ermittelt jetzt, bittet Zeugen um Hinweise.

Gelsenkirchen: 19-Jährige auf offener Straße vergewaltigt

Der Täter ist etwa 21 bis 22 Jahre alt, hatte dunkelbraune Haare und dunkle, braune Haare an den Armen. Hinweise zum Gesuchten werden unter 0209 365 7112 oder -8249 angenommen.

Erst im März wurde ein Mädchen (14) in Gelsenkirchen Opfer einer Vergewaltigung. Die Schülerin war am 22. März auf dem Weg zum Schalker Gymnasium, als sie gegen 7.15 Uhr an einer Kreuzung brutal von hinten attackieren und sexuell missbraucht wurde.

Anwohner zeigten sich schockiert, sprachen von einer „Dimension, die alles sprengt". Bis heute fahndet die Polizei nach dem Täter.