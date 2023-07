Noch diesen Sommer wird die Kultband „Die Toten Hosen“ in Gelsenkirchen wieder auf der Bühne stehen. Zahlreiche Fans können es wohl kaum erwarten, bis die Musikgruppe rund um den Sänger Campino wieder seinen Mix aus Rock- und Punkmusik zum Besten gibt.

Unter dem Motto „Forever“ kommt die fünfköpfige Band am 24. Juli in die Pottstadt. Wie die „WAZ“ berichtet, erwartet Besucher etwas ganz Besonderes. Denn „Die Toten Hosen“ bekommen in Gelsenkirchen tatkräftige Unterstützung vom Kabarettisten Gerhard Polt und den Well-Brüdern. Doch deutlich weniger Besucher als ursprünglich erwartet, werden bei diesem einmaligen Event dabei sein können.

Gelsenkirchen: Auftritt mit großem Haken

Denn für das Konzert wurde ausgerechnet das Amphitheater als Location ausgewählt. Was nach dem perfekten Ort für eine Open-Air-Veranstaltung klingen mag, hat für die Besucher in Gelsenkirchen aber einen großen Haken. Für den Auftritt der „Toten Hosen“ soll die Arena nämlich komplett bestuhlt werden.

Das hat allerdings laut „WAZ“ zur Folge, dass statt der sonst üblichen 6.100 Besucher Ende Juli gerade mal 4.000 Menschen Platz im Amphitheater finden werden. Über 2.000 Gäste müssen demnach draußen bleiben. Ein schwerer Schlag für Fans der Kultband!

„Die Toten Hosen“ mit besonderer Aktion

Wer dabei sein kann, der könne sich aber auf eine „Mordsgaudi“ freuen. Was Besucher des „Die Toten Hosen“-Konzerts am 24. Juli in Gelsenkirchen erwartet und ob es noch Tickets für das besondere Event gibt, das erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.

Erst dieser Tage wandte sich die Band mit einer ganz besonderen Aktion an seine Fans. „Die Toten Hosen“ nahmen Bezug zur schrecklichen Katastrophe in Ratingen, bei der am 11. Mai 35 Menschen verletzt wurden. Nach wie vor liegen einige der damals verunglückten Einsatzkräfte im Koma und kämpfen weiterhin um ihr Leben. Anlass genug für die Düsseldorfer Kultband, die Opfer des Anschlag mit einer Spendenaktion zu unterstützen (hier mehr dazu).