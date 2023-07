Es war ein schrecklicher Vorfall, der sich am 11. Mai 2023 in der kleinen Stadt Ratingen nahe Düsseldorf ereignet hatte. Einsatzkräfte waren zu einem Notfall in einem Ratinger Hochhaus gerufen worden. Als die Feuerwehr und Polizei eintrafen und die Tür öffnen wollten, schlug ihnen ein „massiver Feuerball entgegen“, wie es René Schubert, der Einsatzleiter der Feuerwehr später gegenüber dieser Redaktion schildern sollte. Bei der Explosion wurden 35 Menschen verletzt. Ein grausamer Vorfall, dem auch „Die Toten Hosen“ gedenken.

Und noch mehr. Die Band aus Düsseldorf will die Opfer des Anschlags unterstützen. „Bestimmt habt ihr von dem schrecklichen Vorfall gehört, der sich im vergangenen Mai in Ratingen ereignet hat, als es bei einem Brandanschlag auf Einsatzkräfte von Feuerwehr Ratingen, Polizei und Rettungsdienst zu einer Explosion kam“, schreiben „Die Toten Hosen“ auf Instagram.

Die Toten Hosen versteigern Feuerwehr-Jacke für den guten Zweck

Die Band weiter: „Es hatte sich eigentlich um einen Routineeinsatz gehandelt, die zu Hilfe gerufenen Kräfte waren völlig ahnungslos, 35 Menschen wurden bei diesem Vorfall verletzt, neun von ihnen sogar so schwer, dass sie zum Teil im Koma lagen und bis heute liegen. Nun sind wir zur Unterstützung der Opfer auf folgende Idee gekommen: Letztes Jahr hat Campino von der Düsseldorfer Feuerwehr zum 40. Bandjubiläum eine spezielle, auf seinen Namen personalisierte Feuerwehrjacke geschenkt bekommen, die er bei dem Song ‚112‘ auch immer auf der Bühne angezogen hat. Diese Jacke wollen wir versteigern, um mit dem Erlös die Opfer des Anschlags zu unterstützen, dafür wurde die Jacke auch von allen fünf Bandmitgliedern unterschrieben.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Jacke wird nun über Ebay versteigert. Da dürfte ein hoher Erlös garantiert sein. So steht die Jacke knapp zehn Tage vor Ablauf der Auktion (Stand: 10. Juli 2023, 13.40 Uhr) bereits bei über 2.600 Euro.

Mehr Nachrichten:

Die Fans jedenfalls feiern die Aktion. „Coole Aktion von euch und ein starkes Zeichen! Es ist einfach nur erschreckend zu sehen, wenn Menschen bzw. in dem Fall die Feuerwehrleute angegriffen werden, obwohl sie doch nur zur Hilfe eilen. um anderen das Leben zu retten“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ganz tolle Sache wieder von euch.“