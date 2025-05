Neue Abzocke auf Mallorca? „Goodbye Deutschland“-Star warnt – „Will nicht wissen, wie viele Urlauber reinfallen“

Auf Mallorca werden viele Touristen immer wieder vor üblen Maschen von Kleinkriminellen gewarnt. Ganz vorne mit dabei sind sogenannte Hütchenspieler oder auch Taschendiebe, die an allen öffentlichen Orten wie im Bus, beim Strandspaziergang oder in Menschenmengen vor bekannten Sehenswürdigkeiten auftauchen.

Doch „Goodbye Deutschland“-Star Marion Paff (oder besser bekannt als „Krümel“) glaubt, dass es nun eine neue Abzocke auf Mallorca geben könnte. Sie selbst sei beinahe Opfer der Betrüger geworden, wie sie gegenüber der „Mallorca Zeitung“ berichtet.

„Goodbye Deutschland“-Star glaubt an neue Abzocke

Der verdächtige Vorfall sei am Montag (5. Mai) auf einem Lidl-Parkplatz in Peguera passiert. Die Kultwirtin habe gerade in dem Discounter eingekauft, als ihr beim Einladen der Ware in ihr Auto dubiose Männer aufgefallen seien – und das nicht zum ersten Mal. Aber dieses Mal hätten sie die 52-Jährige auch angesprochen. „Nach meinem Einkauf hat sich einer von ihnen vor meinen Wagen gestellt und mit einem Eimer gefordert, dass ich ihm fünf Liter Benzin aus meinem Tank absauge“, berichtet Marion Paff der MZ.

+++ Mallorca: Notarzteinsatz bei Fest von Peter Maffay – große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star +++

Als der verdutzte „Goodbye Deutschland“-Star nach dem Grund fragte, hätte der Mann gemeint, „dass er sonst die Polizei rufe. Schließlich würde aus meinem Auto Öl auslaufen und ich daher die Umwelt verschmutzen.“ Sie habe also die Wahl zwischen einer Benzin-Abgabe oder einem Knöllchen.

Kultwirtin ruft Polizei

Eine Ölpfütze habe es tatsächlich gegeben, allerdings sei die von dem Auto des Unbekannten gewesen und nicht von ihr. Deshalb ließ sich die Deutsche auch nicht beirren, doch auch der Mann habe versucht, weiter Druck auszuüben. „Wie ein Klimakleber hat sich der Typ vor mein Auto gesetzt und wollte mich nicht fahren lassen“, erzählt sie gegenüber der MZ weiter.

Irgendwann habe Pfaff keinen anderen Ausweg mehr gesehen als selbst die Polizei zu rufen. Nachdem die Beamten alle Personalien und Aussagen aufgenommen hätten, habe sie den Parkplatz wieder verlassen können – ohne ein Knöllchen.

„Ich will nicht wissen, wie viele Urlauber darauf reingefallen sind“, meint „Krümel“. Ob es sich dabei aber wirklich abschließend um eine neue Betrugsmasche handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar gesagt werden. Dafür sind noch keine weiteren Vorfälle dieser Art bekannt.