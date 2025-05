Brutaler Überfall auf Mallorca: Deutsche ausgeraubt und bewusstlos geschlagen

Eigentlich kommen viele Deutsche nur nach Mallorca, um einen schönen Urlaub und lange Partynächte im Bierkönig oder Megapark zu verbringen. Tausende Ballermann-Fans singen und tanzen zusammen zu den neuesten Malle-Hits von Mia Julia, Julian Sommer und Co., während illegale Straßenverkäufer mit Fake-Brillen, Trikots und Plüschtieren herumwedeln.

Doch die Partyszene rund um den Ballermann hat auch eine Schattenseite, die sich meist in der Nacht zeigt, wenn die Urlauber in ihr Hotel gehen wollen. Denn entlang der Playa de Palma lauern Kleinkriminelle nur darauf Betrunkene und ahnungslose Opfer ihrer Wertsachen zu berauben. Auch am 11. April kam es zu einem brutalen Überfall auf zwei Deutsche, wie nun bekannt wurde.

Mallorca: Deutsche werden Opfer von brutalen Dieben

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, hatte es ein Unbekannter an der Playa de Palma auf drei deutsche Urlauber abgesehen, das gehe aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Die drei Männer waren gegen 2 Uhr nachts auf dem Weg in ihr Hotel, als sie plötzlich eiskalt überrascht wurden. Blitzschnell schlug der Dieb zu und nahm ein teures Smartphone, Kreditkarten und Bargeld mit.

Doch das wollten die Deutschen nicht hinnehmen und rannten dem Dieb nach. Nach einigen Metern der Verfolgungsjagd konnten sie ihren Peiniger stoppen und stellen. Allerdings tauchten plötzlich aus dem Hinterhalt zwei Komplizen auf, die die Touristen körperlich angingen. Die Angreifer schlugen solange auf die Urlauber ein, bis einer von ihnen sogar bewusstlos zu Boden ging. Auch ein anderer erlitt durch den Angriff Verletzungen.

Erst dann ließen sie von ihren Opfern ab und ergriffen samt erbeutetem Diebesgut die Flucht. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte am 30. April zwei Personen festnehmen. Auch weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen. Laut dem Bericht der Beamten sei dies nicht der erste Vorfall an der Playa de Palma auf Mallorca gewesen. Dabei hat die Urlaubssaison gerade erst begonnen…