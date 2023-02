Gelsenkirchen: Ekel-Szenen im Hauptbahnhof! 11-Jähriger sexuell belästigt

Einfach nur ekelhaft, was auf einer Toilette im Hauptbahnhof von Gelsenkirchen geschah…

Am Samstagabend (25. Februar) belästigte ein Mann (49) einen Jungen (11) in Gelsenkirchen sexuell, begrapschte ihn. Die Bundespolizei stellte den mutmaßlichen Täter.

Gelsenkirchen: Mann fasst 11-Jährigen an den Hintern

Der 11-Jährige sprach die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen an: Er wurde von einem Mann in den Sanitäranlagen sexuell belästigt. Auf der Toilette zog der 49-Jährige seine Hose runter, präsentierte ihm seinen Penis. Dabei zeigte der Mann immer wieder auf sein Geschlechtsteil.

+++Gelsenkirchen: Brutale Tat! Mann vor Café niedergestochen+++

Als der Junge aus Castrop-Rauxel das Klo verlassen wollte, fasste der Mann ihm dann noch an den Po! Ein 16-Jähriger aus Bochum bestätigte die Aussage des 11-Jährigen.

Gelsenkirchen: Mann war stark betrunken

Die Bundespolizei nahm den Gelsenkirchener vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab: Der Mann hatte 2,4 Promille intus, war also stark betrunken. Gegen ihn wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern eingeleitet.

Mehr Themen und News auf unserer Seite:

Die Erziehungsberichtigten der beiden Jungs wurden kontaktiert und anschließend in dessen Obhut übergeben.