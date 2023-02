Gelsenkirchen: Brutale Tat! Mann vor Café niedergestochen

Streit in Gelsenkirchen eskaliert! Am Freitagabend, den 24. Februar, waren zwei Personen in einem Café an der Adenauerallee in Gelsenkirchen-Erle aneinandergeraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung verlegten ein Mann und eine bisher unbekannte Person dann auf die Straße.

Vor dem Gebäude zückte einer der Kontrahent plötzlich ein Messer und stach damit mehrfach auf einen 49-jährigen Mann aus Steinheim (NRW) ein. Das schwer verletzte Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gelsenkirchen: Partner sticht auf Mann (49) ein

Wie die Polizei Gelsenkirchen am Samstagabend (25. Februar) mitteilte, soll es sich bei der Messerstecherei um eine Beziehungstat gehandelt haben. Offenbar waren das 49-jährige Opfer und seine Lebensgefährtin oder sein Lebensgefährte gegen 20.30 Uhr in dem Café an der Adenauerallee im Stadtteil Erle aneinander geraten.

Zuerst stritten sie sich nur verbal, dann wurde es draußen vor dem Lokal handgreiflich. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der bisher nicht genannte Partner beziehungsweise Partnerin mit einem Messer mehrfach auf den 49-Jährigen aus Steinheim eingestochen haben. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Viele Fragen noch offen

Der Rettungsdienst wurde verständigt und Einsatzkräfte versorgten den Verletzten noch vor Ort, bevor sie ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde er stationär untergebracht.

Nun ermittelt die Polizei Gelsenkirchen. Allerdings stehen die Ermittler noch vor einigen unbeantworteten Fragen. In welcher Beziehung standen das Opfer und der Täter wirklich, waren es Mann und Frau, Freund und Freundin oder doch etwas anderes? Und was war der Grund für den Streit? Auch zum Tathergang kann die Polizei aktuell nichts Genaueres sagen.