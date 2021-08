Gelsenkirchen: Einsatz bei Schalke-Spiel – Zwei Polizisten werden verletzt

Gelsenkirchen. Polizeieinsatz in Gelsenkirchen! Beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf kam es am Samstagabend zu mehreren Zwischenfällen.

Die Polizei Gelsenkirchen war im Stadion und rund um das Gelände der Arena im Einsatz – und hatte Einiges zu tun. Bei Auseinandersetzungen mit Fußballfans sind zwei Polizisten sogar verletzt worden.

Gelsenkirchen: Während eines Spiels zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf eskaliert die Situation. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/Sepp Spiegl

Gelsenkirchen: Handgemenge zwischen Polizei und Fußballfans eskaliert

Langweilig wurde es der Polizei Gelsenkirchen während des Schalke-Spiels sicher nicht – erst erteilten die Polizeibeamten einem 56-Jährigen auf einem Parkplatz an der Arena einen Platzverweis, da er illegal Spenden sammelte. Zudem wurden Strafverfahren wegen des Diebstahls eines Handys und einer Schlägerei zweier Schalke-Fans eingeleitet. Doch dann eskalierte die Situation.

Gelsenkirchen: Schlussjubel beim Spiel am Samstag. Foto: IMAGO / Sven Simon

Während der zweiten Halbzeit erwischten die Polizisten einen 24-Jährigen beim Klauen und brachten ihn zur Stadionwache. Der Mann schlug jedoch um sich und verletzte einen Polizeibeamten so schwer, dass dieser mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Als sich daraufhin weitere Fußballfans in die Auseinandersetzung einmischten, kam es zum Handgemenge und ein zweiter Polizist wurde ebenfalls verletzt. Die Verletzungen waren allerdings nicht so schwer, weshalb er – anders als sein Kollege – nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 24-Jährige kam in Polizeigewahrsam und muss nun ein Strafverfahren über sich ergehen lassen.

Wir haben bereits über die Partie zwischen FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf berichtet. >>> Hier erfährst du, wer das Spiel gewonnen hat. (lb)