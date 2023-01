Gelsenkirchen: 14-jährige Joy vermisst – die Spur führt quer durchs Ruhrgebiet

Wo ist Joy? Die 14-Jährige aus Haltern am See in NRW wird seit Samstag (21. Januar) vermisst. Sie könnte sich unter anderem in Gelsenkirchen aufhalten.

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt deswegen jetzt den Aufruf der Polizei Recklinghausen. Die 14-Jährige hat Bezugspunkte nach Essen, Duisburg, Oberhausen und Gelsenkirchen.

Die vermisste Joy wird in Gelsenkirchen vermutet. Foto: Polizei Recklinghausen

Gelsenkirchen: Zeugen gesucht

Joy ist circa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur, lange, dunkle Haare, die sie meistens zu einem Zopf zusammengebunden hat und trug zuletzt eine schwarze Jacke, ein helles Oberteil und eine schwarze Hose.

Wenn du Joy gesehen hast oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kannst, dann melde dich unter der Rufnummer 0800 2361 111 bei der Polizei Recklinghausen.