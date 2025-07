Kleinflugzeug stürzt an Flughafen nahe London ab – Video zeigt riesige Rauchwolke

Am Sonntag (13. Juli) kam es an einem Flughafen in der Nähe von London zu einem Kleinflugzeug-Absturz. Die Polizei von Essex teilte der britischen Nachrichtenagentur PA mit, dass es sich um einen „ernsten Vorfall“ auf dem Southend Airport handle. Mehrere Krankenwagen und Spezialfahrzeuge sollen vor Ort sein.

Das Kleinflugzeug soll am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr abgestürzt sein. Der Flughafen selbst bestätigte auf „X“ (ehemals Twitter) einen Absturz, bei dem ein Flugzeug der allgemeinen Luftfahrt beteiligt war. Der London Southend Airport arbeite nach eigener Aussage eng mit den lokalen Behörden zusammen.

Kleinflugzeug stürzt an Flughafen nahe London ab

„Wir wurden kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil uns eine Kollision mit einem 12-Meter-Flugzeug gemeldet wurde“, heißt es in der Mitteilung der Polizei von Essex, so PA. Der Einsatz an dem Flughafen würde noch mehrere Stunden andauern und die Öffentlichkeit werde dazu angehalten, das Gebiet zu meiden. Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist derzeit noch unklar. Auch, wie viele Menschen sich an Bord des Kleinflugzeugs befunden haben, ist nicht geklärt. Der East of England Ambulance Service teilte in einem X-Beitrag mit, mehrere Krankenwagen und Spezialfahrzeuge seien vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz.

In den sozialen Medien tauchen immer wieder Bilder und Videos, die mutmaßlich von dem Vorfall stammen, auf. Auf der Social-Media-Plattform „X“ kursiert beispielsweise ein Video der SVS News Agency, das von Weitem aus einem scheinbar fahrenden Auto aufgenommen wurde. Man sieht eine riesige schwarze Rauchwolke, die hoch in den Himmel ragt. Sie überschattet das Gelände des Flughafen bedrohlich.

Naheliegende Orte mussten evakuiert werden

Auch der Abgeordnete für Southend West and Leigh, David Burton-Sampson, äußerte sich auf „X“ zu dem Kleinflugzeug-Absturz. Er habe von dem Zwischenfall am Flughafen Southend erfahren. Er bittet darum, Abstand zu halten und die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit nicht zu stören. Sowohl der nahegelegene Rochford Hundred Golf Club als auch der Westcliff Rugby Club wurden aufgrund des Vorfalls als Vorsichtsmaßnahme evakuiert, so Burton-Sampson.

Mehrere für heute geplanten Flüge wurden ebenfalls gestrichen. Der Flughafen liegt 60 Kilometer östlich von London bei Southend-on-Sea in der Grafschaft Essex. (mit dpa)

Wir berichten in Kürze weiter.