Gelsenkirchen: Frau geht durch die Stadt und kann sich DAS nicht erklären – „Noch nicht rausgefunden“

Dieser Anblick stellt eine Frau in Gelsenkirchen vor Rätsel... (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Dieser Anblick stellt eine Frau in Gelsenkirchen vor Rätsel...

Immer wieder trifft sie auf einzelne Personen, die offenbar im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen unterwegs sind – aber was genau ist eigentlich ihr Job?

Gelsenkirchen: Frau von Stadt-Mitarbeitern irritiert

„Kann mir jemand sagen, wofür die Leute in den weinroten oder dunkellila-farbenen Jacken da sind?“, fragt sie schließlich in einer Gelsenkirchner Facebook-Gruppe. „Hinten steht Stadt Gelsenkirchen drauf. Sehe sie oft rumlaufen, meist zu dritt. Aber was sie direkt zu tun haben, habe ich noch nicht rausgefunden.“

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

In einzelnen Kommentaren äußern einige Nutzer bereits erste Vermutungen, doch ein Blick auf die Website der Stadt liefert schließlich Klarheit.

Denn die Mitarbeiter in den bordeauxroten Jacken gehören zum sogenannten „Quartiersservice“. Und den gibt es schon seit Mai 2019! Doch was genau steckt dahinter?

Gelsenkirchen: Das steckt hinter dem Quartiersservice

Wie die Stadt Gelsenkirchen erklärt, arbeiten im Quartiersservice Menschen, die lange Zeit ohne Job waren und sich nun – im Rahmen des Sozialen Arbeitsmarktes – für „mehr Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt“ einsetzen.

Mitarbeiter des Quartierservices Gelsenkirchen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Auf ihren Rundgängen im Quartier achten sie auf Verschmutzungen oder Vermüllungen – oder fungieren als Ansprechpartner für Passanten mit kleinen oder größeren Alltagssorgen. Um überall helfen zu können, hat der Quartiersservice daher auch einen kurzen Draht zu den jeweiligen Ordnungsdiensten der Stadt, die nach Bedarf kontaktiert werden können.

Insgesamt 65 Mitarbeiter sind im Quartiersservice beschäftigt. Träger des Programmes sind die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Caritas und die Gelsenkirchener Arbeitsförderungsgesellschaft GAFÖG. (at)