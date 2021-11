Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gelsenkirchen: Widerlicher Vorfall am Hauptbahnhof! Frau bittet Polizei unter Tränen um Hilfe

Gelsenkirchen. Unfassbar, was eine 22-Jährige am Hauptbahnhof Gelsenkirchen am Mittwochabend erleben musste.

Gegen 19.40 Uhr suchte die völlig aufgelöste 22-Jährige die Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf.

Frau wendet sich unter Tränen an Bundespolizei im Bahnhof Gelsenkirchen

Unter Tränen vertraute sich die Gelsenkirchenerin den Bundespolizisten an.

Die Bundespolizei konnte den Mann stellen. (Symbolbild) Foto: imago images/Stock

Ein Mann soll ihr wenige Minuten zuvor am Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs hinterhergerufen haben, dass er Nacktaufnahmen von ihr machen wolle, um sie groß herauszubringen.

Die junge Syrerin war anscheinend völlig überfordert mit der Situation und lief sofort in die Haupthalle des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs.

Gelsenkirchen: Gegen den Mann läuft nun eine Anzeige wegen Beleidigung

Mit Hilfe einer Personenbeschreibung durch die junge Frau konnte der 44-Jährige am Nordausgang gestellt werden.

Den Gelsenkirchener erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung. Zu den Vorwürfen wollte er sich nicht äußern. (fb)