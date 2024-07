Gelsenkirchen: Fans realisieren erst jetzt, welcher Mega-Star beim England-Spiel auf Schalke war – „Hammer!“

Man könnte meinen Gelsenkirchen, oder besser gesagt „Gelsenkitchen“ hat seit dieser EM in England wohl einen ähnlichen Bekanntheitsgrad erlangt wie Boris Johnson. Zumindest lieferte die Ruhrpott-Stadt in der „Drecksloch“-Debatte (mehr hier >>>) so einiges an Gesprächsstoff. Und genau wie über den britischen Premier zerrissen sich die Fans von der Insel das Maul über Gelsenkirchen.

Rund um den zweiten Auftritt der Engländer beim Achtelfinale gegen die Slowakei haben die Menschen aus der Stadt der tausend Feuer aber die Gelegenheit genutzt, sich zu rehabilitieren (alle Details hier >>>). Viele Engländer gaben Gelsenkirchen am Sonntag (30. Juni) eine zweite Chance – darunter auch ein ganz besonderer Fan der „Three Lions“.

++ Gelsenkirchen ein „Drecksloch“: Anwohner schlagen nach England-Bashing zurück – „Neidisch“ ++

Gelsenkirchen: Super-Star in der Arena

Er kennt die Veltins-Arena wie seine Westentasche. Beim Spiel zwischen England und der Slowakei stand Es Sheeran allerdings nicht auf der Bühne wie bei seinen drei Auftritten im Juli 2022 (hier ein Rückblick zum Auftritt des Super-Stars in Gelsenkirchen >>>). Fast genau zwei Jahre später kehrte der britische Pop-Sänger als Fan zurück in die Veltins-Arena.

Ed Sheeran auf Schalke. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/Meusel

Manch ein Fan rieb verwundert seine Augen, als er Ed Sheeran in der Menge erkannte. Karin Welge schaltete hingegen sofort. Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin ließ sich mit dem beliebten Sänger ablichten.

„Es war mir eine Freude den spanischen König Felipe VI., den ehrenwerten Placido Domingo und sehr viele andere herausragende Persönlichkeiten zu treffen“, erklärte Welge. Das Treffen mit Ed Sheeran scheint für die 62-Jährige aber ganz besonders gewesen zu sein: „Und dann war da noch jemand, auf den ich und Gelsenkirchen auf gar keinen Fall hätte verzichten wollen und dem wir für seine Three Lions in unserer Arena drei hart umkämpfte Punkte serviert haben!“, so die Politikerin, die ihr Erinnerungsfoto bei Instagram präsentierte.

Ed Sheeran auf Schalke: „Hammer“

Während manch ein Fan beim Anblick des Fotos wohl vor Neid erblasste, freuten sich viele für Karin Welge. „Dafür allein hat es sich gelohnt, Oberbürgermeisterin zu werden“, findet einer. „Hammer“, kommentiert eine andere. Viele sind überrascht von der augenscheinlichen Ähnlichkeit der beiden Personen im Rampenlicht: „Könnte Familie sein.“

Es war übrigens nicht das erste Spiel, das Ed Sheeran bei dieser EM im Stadion verfolgt hat. Auch beim zweiten Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark war der Fußballfan live vor Ort.

Gemeinsam mit seinem Vater feuerte er die Three Lions gegen Dänemark (1:1) an. In Gelsenkirchen hatten die Engländer allerdings mehr zu feiern. Hier feierten die Briten nicht nur den einzigen Vorrunden-Sieg, sondern auch den Einzug ins Viertelfinale gegen die Schweiz.