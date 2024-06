Dortmund: England-Fan probiert deutsche Spezialität – und muss würgen! „Gestört“

England-Fans haben rund um das EM-Spiel der Three Lions gegen Serbien kaum ein gutes Haar an Gelsenkirchen gelassen. Von einem „Drecksloch“ war da die Rede bei der Ankunft der ersten Fans von der Insel.

+++ Gelsenkirchen ein „Drecksloch“? Schalke-Ikone wehrt sich gegen England-Fans – „Nirgendwo in diesem Land“ +++

Abgeschreckt von den ersten Urteilen über die Ruhrpott-Stadt zogen es viele Engländer vor, das Wochenende vor dem Spiel in anderen Städten zu feiern. Etwa in Dortmund, wo ein paar Briten eine lokale Spezialität kosten wollten. Als es ihnen aufgetischt wurde, konnten sie kaum an sich halten.

Dortmund: England-Fans fallen vom Glauben ab – „Meine Güte“

„Ich bin in Deutschland für die Euro und wollte die deutsche Kultur kennenlernen. Und das ist, was ich bekommen habe“, leitet ein britischer TikTok-User namens „pazzthecreator“ ein und schwenkt dann auf ein Kunstwerk aus rohem Hackfleisch und Zwiebeln.

„Meine Güte, es ist ein Schweinefleisch-Igel“, entfährt es ihm beim Anblick dessen, was wir unter einem gepflegten „Mettigel“ verstehen. Sein Urteil: „Gestört“. Eine Metzgerei-Angestellte aus Dortmund ist so nett, seinem Kumpel aus dem üppigen Fleischhaufen eine Portion auf einem Brötchen zuzubereiten. Ein bisschen Pfeffer und Salz. Dazu eine ordentliche Portion Zwiebeln und die obere Brötchenhälfte.

England-Fans lieben Schwein offenbar nicht in allen Variationen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/PA Images/Zac Goodwin

England-Fan muss würgen

Der TikToker bittet um ein sofortiges Geschmacksurteil. Das fällt allerdings verbal relativ spärlich aus. Stattdessen muss der Brite zweimal würgen, hebt dann aber anerkennend den Daumen in Richtung der Fleischfachangestellten. „pazzthecreator“ selbst traut sich am Ende nicht an den Mettigel, kommentiert aber andere Bissen noch mit Würgegeräuschen.

Während Vegetarier dem Briten wohl nur zustimmen können, fühlen sich viele Deutsche in beim Anblick dieser Szenen ihrer Ehre gekränkt. „Er verhöhnt das Mettbrötchen. Ich wurde noch nie so verletzt“, kommentiert einer. Ein anderer zitiert Karl Lagerfeld in abgeänderter Fassung: „Wer Mett nicht liebt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Wieder andere wundern sich über etwas ganz anderes: „Lassen wir mal, dass er kein Mettbrötchen mag (was schon unglaublich ist). Aber Engländer reden über essen?“