Taylor Swift in Gelsenkirchen: US-Bloggerin gibt wichtige Tipps für Ruhrpott-Konzert

Momentan wird Gelsenkirchen als Reiseziel immer beliebter und das liegt nicht nur an den Fußballfans, die wegen der Fußball-EM in die Stadt reisen. Bald tritt die Pop-Sängerin Taylor Swift in Gelsenkirchen auf. Viele Fans werden für ihr Konzert in die Stadt reisen, die meisten zum ersten Mal. Eine US-Bloggerin gibt jetzt Fans, die noch nie in Gelsenkirchen waren, wertvolle Tipps.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Ausverkauftes Konzert

Bald tritt die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift in Gelsenkirchen an drei Terminen (18., 19. und 20. Juli) auf. Die Tickets für die Konzerte der „The Eras Tour“ in der Veltins Arena sind schon lange ausverkauft und waren heißbegehrt. Der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet, dass sich die Preise für Tickets zwischen knapp 100 und rund 800 Euro erstreckten.

Da jedoch die Tickets in Amerika deutlich teurer sind (ca. 1.500 Euro), ist es für viele US-Amerikanische Fans billiger, nach Europa zu reisen und Taylor Swift in Gelsenkirchen zu sehen. Viele treten also zum ersten Mal die Reise nach Gelsenkirchen an. Eine US-Bloggerin, die lange in Gelsenkirchen gelebt hat, gibt jetzt Tipps, was die Stadt im Ruhrgebiet alles zu bieten hat.

Auf „Reddit“ lädt die US-Bloggerin Grace einen „Swifties‘ Guide to Gelsenkirchen“ hoch und gibt allerhand Tipps und Empfehlung, was man in der Stadt machen kann, wie der „Westfälische Anzeiger“ berichtet. Sie scheint ganz begeistert von Gelsenkirchen und bezeichnet die Stadt sogar als das „Ohio Deutschlands.“ Diese Begeisterung steht stark im Kontrast zu der von englischen Fußballfans, die weniger angetan von der Stadt im Ruhrgebiet waren (mehr dazu hier).

Neben mehreren Empfehlung für Partys, Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten gibt sie wertvolle Ratschläge für die Fortbewegung. Sie empfiehlt allen sogenannten „Swifties“, lieber öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, statt ein Taxi oder das Auto zu. Da es in Gelsenkirchen nicht genug Hotelzimmer für alle Fans gibt, die Taylor Swift in Gelsenkirchen sehen, empfiehlt sie, auf die umliegenden Städte im Ruhrgebiet auszuweichen.

Gelsenkirchen: Das Ohio von Deutschland

Unter normalen Umständen führt es wenige Touristen nach Gelsenkirchen, wie Grace berichtet und deswegen gibt es wenige Reiseführer in Englisch. Die US-Bloggerin hofft, dass sich dies durch das Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen ändert und betont, dass die Stadt viele versteckte kleine Juwelen hat. Ihr Blog hat das Ziel, dass sich noch viel mehr Personen, genau wie sie, in die Stadt im Ruhrgebiet verlieben.

Auf „Reddit“ schreibt sie: „Gelsenkirchen ist nicht Berlin, aber du findest hier tolles Essen, coole Sehenswürdigkeiten und sehr nette Menschen.“ Viele Fans werden für Taylor Swift in Gelsenkirchen zum ersten Mal in die Stadt reisen. Hoffentlich haben sie nicht nur auf dem Konzert Spaß, sondern genießen ihre Zeit im Ruhrgebiet ebenso.