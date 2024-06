Taylor Swift in Gelsenkirchen: Kurz vor Konzert geht das Video um – Fans rasten aus

Nach dem letzten EM-Spiel am Sonntag (30. Juni) in der Veltins Arena zwischen England und Slowakei, schaltet Gelsenkirchen um in den Taylor-Swift-Modus. Denn im Juli kommt der Weltstar für drei Konzerte in Folge in die Schalker Arena.

Dass Gelsenkirchen bei der „The Eras Tour“ in einer Reihe mit London, Toronto, Wien und Co. steht, hat weltweit für Stirnrunzeln gesorgt. Im US-Late-Night-Legende Jimmy Kimmel stellte sogar infrage, ob die Ruhrpott-Stadt überhaupt existiert (mehr dazu hier >>>). Offensichtlich hat sich noch nicht herumgesprochen, was alles in Gelsenkirchen möglich ist. Genau deshalb hat „Gerne Gelsenkirchen“ anlässlich der Konzerte von Taylor Swift auf Schalke ein Video gedreht. Die Botschaft könnte eindeutiger nicht sein.

Taylor Swift in Gelsenkirchen: „Hey Swifties“

„Hey Swifties“, begrüßen zwei gut gelaunte Damen die Fans von Taylor Swift und versichert: „Gelsenkirchen freut sich auf euch.“ Wer rund um das Konzert des US-Superstars noch nicht weiß, was er in der Ruhrpott-Stadt anfangen kann, ist nach dem Video schlauer. Die beiden Gelsenkirchenerinnen versprechen: „Gelsenkirchen ist bunt, spannend und hat so viel mehr zu bieten.“

Sie empfehlen ein paar Highlights der Stadt, etwa einen Besuch in der Zoom Erlebniswelt oder eine Bootstour am Berger See oder „bastelt Friendship-Bracelets auf den Wiesen am Schlossgarten“ – ein klarer Verweis auf den Taylor-Swift-Song „You’re on Your own, Kid“. Neben einer entspannten Zeit am Stölting Harbor Gelsenkirchen haben die beiden auch einen Tipp für alle, die beim Ticketverkauf leer ausgegangen sind.

Tipp für Taylor-Swift-Fans

Und das dürften einige sein. Denn die Tour der 34-Jährigen ist komplett ausverkauft. Gut möglich also, dass viele „Swifties“ auch ohne Eintrittskarte nach Gelsenkirchen reisen. Wer die gleiche Luft wie Taylor Swift schnuppern will, dem sei gesagt: „An alle, die keine Tickets errungen haben. Von der Halde Rungenberg habt ihr die beste Aussicht auf die Stadt und die Arena“, verraten die Gelsenkirchenerinnen.

Die Reaktionen auf das Video sind eindeutig:

Sooo mega coole Werbung für unsere schöne Stadt. Richtig, richtig toll

Ich wohne in Gelsenkirchen, ich bleibe in Gelsenkirchen und ich gehe zu Taylor. Danke, dass ihr Gelsenkirchen mal von der schönen Seite zeigt

Ich bin dann das erste Mal in Gelsenkirchen – freu mich drauf

Die Gelsenkirchener feiern es genauso wie die „Swifties“. Letztere wissen jetzt, was sie in der Ruhrpott-Stadt rund um das Konzert erleben können.