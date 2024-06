Taylor Swift auf Schalke: Stadt enthüllt irre Pläne – Fans horchen auf

Im Juli stehen gleich an drei Tagen Konzerte (17. – 19. Juli) der Pop-Ikone Taylor Swift auf dem Plan. Sie wird die Veltins-Arena in Gelsenkirchen-Schalke beehren. Die Stadt ist schon ganz in Aufruhr. Viele Fans konnten ein Ticket ergattern, doch noch viel mehr gingen leer aus.

+++ Hier mehr dazu: Taylor Swift auf Schalke: Vor dem Konzert macht die Nachricht die Runde – Fans baff +++

Jetzt muss sich Gelsenkirchen auf den Ansturm der Fans vorbereiten. Denn nicht nur, wer ein Ticket für Taylor Swift auf Schalke hat, wird hier hinströmen. Die Stadt geht von vielen weiteren Swifties aus, die sich rund um die Konzerte in der Stadt einfinden werden. Darum gibt sie gegenüber DER WESTEN jetzt auch ihre Pläne bekannt.

Taylor Swift auf Schalke: Das plant Gelsenkirchen

„Der Veranstalter schätzt, dass zwischen 1000 und 2000 Fans ohne Tickets nach Gelsenkirchen kommen“, erklärt ein Stadtsprecher gegenüber DER WESTEN. „Die Stadt steht im Austausch mit dem Veranstalter und dem FC Schalke 04, ob im Umkreis der Arena noch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten werden können. Aus den Erfahrungen der anderen Konzerte ist bekannt, dass die „Swifties“ möglichst nahe an ihrem Idol am jeweiligen Stadion sein wollen.“

Zum Thema Camping steht die Stadt im Kontakt mit den Anbietern im Revierpark Nienhausen und der Zeche Ewald in Herten. Auch aufgrund der nahenden Sommerferien sind die meisten Campingplätze allerdings bereits ausgebucht, ebenso Privatunterkünfte, Hotels und Ferienwohnungen. „Auch hier hat die Nachfrage deutlich angezogen.“

Stadt hält sich mit Plänen noch bedeckt

Gemeinsam mit dem Veranstalter müssen alle möglichen Herausforderungen besprochen werden. Darüber hinaus plant die Stadt allerdings auch Veranstaltungen rund um die Konzerte. „Dabei geht es darum, alle Beteiligten und die Stadt mit ihren Möglichkeiten nach außen zu präsentieren. Dieser internationalen Veranstaltung kommt aufgrund der Strahlkraft eine besondere Bedeutung bei.“

Mehr News zum Thema:

Auch mit der städtischen Wirtschaftsförderung sei man für mehrere Aktionen innerhalb der Stadt in Kontakt. Diese seien allerdings noch nicht kommunizierbar. So könnte es jedoch verschiedene Angebote in den Bereichen Gastronomie, Beherbergung oder auch Einzelhandel geben. „Aufgrund der Nähe zur Europameisterschaft und regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen sollen hier Synergieeffekte genutzt werden.“

Taylor Swift auf Schalke: Gelsenkirchen erhofft sich mehr

„Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass alleine der Auftritt der weltweit angesagtesten Künstlerin an drei Abenden hintereinander in Gelsenkirchen einen immensen, nicht messbaren Imagegewinn für die Stadt Gelsenkirchen darstellt“, freut sich diese über die damit verbundenen Chancen. „Es kann erwartet werden, dass auch zukünftig globale Musikikonen nach Gelsenkirchen gezogen werden.“