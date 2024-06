Taylor Swift auf Schalke: Vor den Konzerten geht die Nachricht um – Dämpfer für Fans!

Taylor Swift ist zurzeit auf „The Eras Tour“ und macht in den Metropolen der Welt Halt, unter anderem auch in Gelsenkirchen. In der Veltins-Arena auf Schalke wird sie gleich an drei Abenden im Juli die Bühne zum Beben bringen.

Allerdings haben die Fans, die zu den Konzerten nach Gelsenkirchen reisen, im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungsorten so einige Nachteile.

Taylor Swift auf Schalke: Gelsenkirchen auf Platz 16 von 18

In einer aktuellen Studie landet Gelsenkirchen bei den europäischen Gastgeberstädten der Pop-Ikone nur auf Platz 16 von 18. Dabei geht es darum, welche Städte die meisten Anreize für die Swifties bieten. Da landet die Stadt im Ruhrgebiet weit hinter den Metropolen London und Paris auf den ersten beiden Plätzen.

+++ Taylor Swift auf Schalke: Stadt enthüllt irre Pläne – Fans horchen auf +++

Die Statistik basiert auf den meistgeteilten Instagram-Beiträgen der örtlichen Wahrzeichen. Demnach kommt München sogar auf Platz drei und auch Hamburg hängt die Ruhrgebietsstadt auf Platz acht um Längen ab. Hier können die Fans auf ihrer Reise rund um die Konzerte einfach mehr erleben und auch die besten Instagram-Bilder schießen.

Taylor Swift auf Schalke: Fans brauchen sich nicht zu grämen

In London, England, warten zum Beispiel der Hyde Park, Camden, Soho und die Oxford Street auf deinen Besuch. In Paris natürlich der Eiffelturm und München zieht besonders zum Oktoberfest Scharen an, auch wenn die beiden Konzerte im Olympiastadion auf den Juli fallen.

Mehr zum Thema:

Doch jetzt einen Blick auf das Ende der Fahnenstange. Als Drittletztes kommt Gelsenkirchen nur knapp hinter Wien, Österreich, gefolgt von Zürich in der Schweiz und Warschau in Polen. Man dürfte allerdings anzweifeln, wie groß die Aussagekraft die Anzahl der Instagram-Post auf die Reize der Städte hat. Zumal die Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt.

Hier das vollständige Ranking von „JeffBet“:

Platz Stadt Instagram-Posts* 1 London 1.715.929 2 Paris 694.613 3 München 530.650 4 Lissabon 392.745 5 Madrid 151.132 6 Edinburgh 136.969 7 Stockholm 124.076 8 Hamburg 116.646 9 Amsterdam 104.205 10 Milan 87.378 11 Dublin 86.433 12 Liverpool 82.955 13 Lyon 81.975 14 Cardiff 65.309 15 Wien 51.276 16 Gelsenkirchen 47.100 17 Zürich 34.614 18 Warschau 19.105 Quelle: JeffBet, *Durchschnittliche Anzahl an Instagram-Posts pro Attraktion

In Gelsenkirchen hatten die Swifties zumindest einen Vorteil, der wirklich zählt. Hier kamen mehr als die Hälfte der Fans auf ihre Kosten und an ein Ticket. Mehr dazu liest du >>hier in unserem Artikel.