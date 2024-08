Gelsenkirchen: Mann sitzt im Auto – als die Tür aufgeht, sieht er nur noch die Eisenstange

Mitten am helllichten Tag kam es am Samstag (17. August) in Gelsenkirchen zu einer brutalen Attacke. Ein 24-Jähriger saß nichtsahnend auf der Emmastraße in seinem Fahrzeug, als plötzlich fünf Personen seine Autotür aufrissen.

Und die Gruppe wollte nicht etwa nach dem Weg fragen oder wo in Gelsenkirchen der nächste Imbiss ist. Denn in ihrer Hand hatten sie eine Eisenstange und ein Taschenmesser.

Gelsenkirchen: Mann mit Eisenstange verprügelt

Völlig unvermittelt habe die fünfköpfige Gruppe mit Fäusten und der Eisenstange auf den jungen Gelsenkirchener eingeschlagen. Das Taschenmesser sei aber nicht aktiv zum Einsatz gekommen.

Nach der brutalen Attacke ließen sie von ihrem Opfer los und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Der 24-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, konnte sich aber selbstständig zu einem Arzt begeben. Auch die Fahrertür seines Wagens war beschädigt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei will nun die mutmaßlichen Täter ausfindig machen und bittet deshalb um Zeugenhinweise. Das Opfer konnte die ihm unbekannten Personen nur dürftig beschreiben. Alle seien südosteuropäisch, schätzungsweise zwischen 18 und 22 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Außerdem seien alle schwarz gekleidet gewesen.

Wer etwas mit dieser Beschreibung anfangen kann oder die Tat sogar beobachtet hat und nützliche Hinweise zur Ermittlung der Täter geben kann, soll sich bitte beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen melden. Die Rufnummer lautet 0209 365 0, ansonsten steht auch das Telefon der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zur Verfügung.