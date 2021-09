In Gelsenkirchen wird ein Welt-Star auf der Bühne stehen.

Gelsenkirchen: Welt-Star kommt in die Stadt! Auf IHN können sich Fans jetzt freuen!

Gelsenkirchen. Die Freude in Gelsenkirchen dürfte groß sein! Denn ein Welt-Star hat nun verkündet, dass er im kommenden Jahr dort Halt macht.

Die Rede ist von Sänger Ed Sheeran! Für drei Konzerte kommt der 30-Jährige nach Deutschland. Neben München und Frankfurt wird er auch eine Show in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen spielen.

Ed Sheeran wird die Veltins-Arena in Gelsenkirchen rocken. Foto: IMAGO / PA Images

Gelsenkirchen: Tickets ab nächster Woche

Am 29. Oktober erscheint das fünfte Album von Ed Sheeran. Es trägt den Titel „=“ (Equals, auf Deutsch: gleich). Der Sänger kehrt er zu seiner Linie zurück. Seine vorherigen Alben hießen:

+ (Plus) x ÷ (Divide) No. 6 Collaborations Project

Bei letzterem ließ der Sänger einige Rap-Elemente einfließen. Aktuell ist er mit seinem Song „Bad Habits“ in den Charts.

„Ed Sheeran ist seit vergangener Woche der erste britische Solokünstler, der 52 Wochen lang – also ein ganzes Jahr – auf Platz 1 der offiziellen britischen Singles-Charts steht“, teilte Warner Music am mit. „Nur Elvis Presley und die Beatles waren insgesamt mehr Wochen an der Spitze.“

Ende 2019 kündigte er eine Pause an, im August 2020 kam dann seine Tochter zur Welt.

Seine Tour führt ihn 2022 durch Stadien in Großbritannien, Irland, Mitteleuropa und Skandinavien führen.

In Gelsenkirchen spielt Ed Sheeran am 7. Juli 2022. Tickets für seine seiner „+ - = ÷ x Tour“ -Tour gibt es ab Samstag, 25. September, 11 Uhr, im Vorverkauf. Schnelligkeit ist geboten! Bei seinen vergangenen Shows in Deutschland waren die Tickets innerhalb weniger Minuten vergriffen. (ldi/dpa)