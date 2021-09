In Gelsenkirchen trieb ein Mann auf dem Dachboden seiner Freundin sein Unwesen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Frau erlaubt Mann die Nutzung ihres Dachbodens – unfassbar, was er da oben treibt

Gelsenkirchen. Eine Frau aus Gelsenkirchen erlaubte ihrem Partner (42) die Nutzung ihres Dachbodens. Doch was er da oben trieb, ist einfach unfassbar.

Wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilt, ist bei den Beamten am Donnerstag ein Hinweis eingegangen. Daraufhin durchsuchten sie zwei Wohnungen in Bismarck und Erle.

Gelsenkirchen: Deswegen züchtete der Mann die Pflanzen

Was die Beamten in einem ausgebauten Dachboden der Wohnung in Bismarck fanden, macht sprachlos. Denn dort war eine Cannabisplantage! Insgesamt 20 Setzlinge fanden sie vor.

In Gelsenkirchen fand die Polizei eine Cannabisplantage. Foto: IMAGO / agefotostock

Die Polizei Gelsenkirchen stellte die kleine Plantage sicher. In beiden Wohnungen wurden außerdem 350 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 42-Jährige soll auf dem Dachboden seiner Freundin die Plantage betrieben haben, um sich durch den Verkauf der Pflanzen zu finanzieren.

Die Beamten aus Gelsenkirchen ermitteln nun gegen ihn wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. (ldi)