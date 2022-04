Gelsenkirchen: AfD-Wahlkampf mit Alice Weidel – „Glocken-Missbrauch“ bringt Guido Reil auf die Palme

Gelsenkirchen. Die AfD startet am Samstag (9. April) ihren Wahlkampfauftakt in Gelsenkirchen.

Um den Landesverband der AfD bei der NRW-Wahl 2022 zu unterstützen reist unter anderem Partei-Chefin Alice Weidel nach Gelsenkirchen. Der Ort der Kundgebung sorgt für Entrüstung.

AfD startet Wahlkampf in Gelsenkirchen – Schalke-Fans kündigen Proteste an

Für die Polizei Gelsenkirchen bedeutet der Wahlkampf-Auftakt am Samstag Schwerstarbeit. Denn gegen die Kundgebung der rechtspopulistischen Partei hat sich Widerstand formiert.

Zu allem Überfluss trägt der FC Schalke 04 am Samstagmittag sein Heimspiel in der Veltins Arena gegen den 1. FC Heidenheim an.

AfD-Chefin Alice Weidel beim Wahlkampfauftakt ihrer Partei in Gelsenkirchen. Foto: Caroline Seidel-Dißmannel / dpa

Wir halten dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren ++

15.45 Uhr: Polizei Gelsenkirchen zieht positives Fazit

Ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen zog nach der AfD-Kundgebung ein positives Fazit. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

14.23 Uhr: Guido Reil spricht von Glocken-Missbrauch der Kirche

Guido Reil ging angesichts des kirchlichen Protests gegen die AfD-Kundgebung auf die Barrikaden: „Die Kirche missbraucht das Symbol des christlichen Abendlandes. Die Glocken. Die Kirche missbraucht die Glocken“, so der AfD-Politiker aus dem Europaparlement und fordert: „Die Kirchensteuer muss abgeschafft werden.“

Dafür erntet Guido Reil Beifall aus dem Publikum, der durch das Geläut der Kirchenglocken allerdings verhallt.

13.21 Uhr: Demonstranten stören – AfD-Politiker schießt Eigentor

Nur wenige Meter von der Kundgebung entfernt versuchen AfD-Gegner die Kundgebung mit Trillerpfeifen zu stören. Jörg Schneider wird deutlich: „Trillerpfeifen funktionieren nur dann besonders gut, wenn im Kopf viel Luft ist“, so der Bundestagsabgeordnete, der an diesem Tag moderiert.

Was der AfD-Politiker dabei offenbar vergessen hat: Erst in der Vorwoche hatten zahlreiche Querdenker den Wahlkampf-Auftakt der SPD in Essen mit Pfeifen gestört (mehr dazu hier). Die Gegner der Corona-Politik hatte Alice Weidel zuvor ausdrücklich gelobt. Nach der Aussage von Schneider muss nun auch bei ihnen reichlich Luft im Kopf vermutet werden.

13.14 Uhr: AfD-Anhänger stehen in Gelsenkirchen im Regen

Nicht nur die Kirche und die Gegendemonstranten versuchen die AfD-Kundgebung zu stören. Auch das Wetter macht den Rechtspopulisten zu Schaffen. Massiver Hagel prasselt auf die AfD-Anhänger nieder. Wetterbedingt beendet Markus Wagner seine Rede nach eigenen Angaben früher als geplant.

13.10 Uhr: Panne bei AfD-Kundgebung

Mikrofon-Panne bei der Rede von Markus Wagner. Als der Fraktionsvorsitzende der AfD im NRW-Landtag vor das Mikrofon tritt, muss er plötzlich abbrechen. Angeblich sollen die Gegendemonstranten das Signal mit einem Störsender beeinflussen.

13.07 Uhr: Polizei Gelsenkirchen zieht Zwischenbilanz

„Es gab bislang keine Zwischenfälle“, teilte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN mit. Bei der AfD-Kundgebung haben sich schätzungsweise 150 Menschen versammelt.

12.50 Uhr: Kirche sendet deutliche Botschaft gegen AfD

Die Rede Alice Weidel hat mit Verzögerung begonnen. Der Verkehr machte der AfD-Chefin einen Strich durch die Rechnung.

Nach Angaben der Polizei Gelsenkirchen haben sich rund 110 Demonstranten gegen die AfD-Kundgebung versammelt. Doch das ist noch nicht alles. Auch die am Heinrich-König-Platz ansässigen Kirchen sendeten ein eindeutiges Zeichen. Um die AfD-Kundgebung zu stören, läuten sie außer der Reihe ihre Glocken. „Ist das nicht schön“, kommentierte Alice Weidel bei ihrer Rede sarkastisch.

-----------------------------

Das ist die AfD:

Die Alternative für Deutschland wurde 2013 als EU-skeptische und rechtsliberale Partei gegründet.

Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist die Partei ideologisch immer weiter nach rechtsaußen gerückt.

Im Jahr 2017 gelang der AfD der Einzug in den Bundestag.

AfD-Parteivorsitzende sind derzeit Jörg Meuthen und Tino Chrupalla.

Zu den weiteren Spitzenpolitikern der Partei gehören Alice Weidel, Stephan Brandner, Alexander Gauland und Beatrix von Storch.

-----------------------------

12.05 Uhr: Schalke-Fans kündigen Proteste gegen AfD-Kundgebung an

Das Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung hat am Samstag zu einer „Kundgebung gegen Hass und Hetze“ als Gegendemonstration gerufen. Auch Schalke-Fans riefen zur Beteiligung auf. Mehr dazu hier >>>

11.30 Uhr: Ort der AfD-Kundgebung sorgt für Entrüstung

Die AfD-Kundgebung sorgte im Vorfeld für Entrüstung. Denn die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei wählte ausgerechnet den Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen aus.

-----------------------------

Weitere Meldungen aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Schlimme Statistik legt Kinderarmut offen – „Trauriger Skandal“

Gute Nachrichten für Brautpaare in Gelsenkirchen! An diesem besonderen Ort können sie jetzt heiraten

Gelsenkirchen: Kult-Geschäft schließt nach 50 Jahren – „sehe mich wie ein Rock 'n' Roller“

-----------------------------

Der Platz wurde nach dem katholischen Priester und Gegner des nationalsozialistische Regimes Heinrich König benannt, der 1942 im KZ Dachau gestorben war. (ak)