Hochzeit in Gelsenkirchen: Gute Nachrichten für Brautpaare! An diesem besonderen Ort können sie jetzt heiraten

Gelsenkirchen. Wer eine standesamtliche Hochzeit in Gelsenkirchen plant, hat nun mehr Auswahlmöglichkeiten.

Denn das Standesamt in Gelsenkirchen bietet nun eine Hochzeit an, die sich von einigen anderen unterscheidet.

Hochzeit in Gelsenkirchen kann außergewöhnlich werden

Du kannst nämlich nun auf dem Wasser heiraten!

Bisher waren standesamtliche Trauungen auf dem Schloss Horst, Schloss Berge, auf der Wasserburg Lüttinghof, in der Zoom Erlebniswelt und in der Veltins-Arena.

Auf dem Schloss Berge in Gelsenkirchen können Paare schon länger standesamtlich heiraten. (Symbolbild) Foto: Hans Blossey

Zusätzlich zu diesen Angeboten wird nun eine standesamtliche Trauung in der Heilig-Kreuz-Kirche möglich sein.

Neue Locations werden angeboten für standesamtliche Trauung

Und eben auf dem Wasser, nämlich auf der Weißen Flotte!

Von Juni bis August ist es möglich, dass ihr euch das Ja-Wort an diesen speziellen Orten gebt. Allerdings gibt es einen Haken. Denn die Möglichkeit für diese spezielle Hochzeit gibt es in jedem Monat nur jeweils an einem Tag.

Du hast Lust auf eine außergewöhnliche Standesamttrauung in Gelsenkirchen? Dann melde dich per Mail unter heiraten@gelsenkirchen.de oder schau dir erstmal >>> hier weitere Informationen dazu an. (fb)